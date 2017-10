сегодня



GUNS N' ROSES собрали в Европе более 100 миллионов Европейская часть тура GUNS N' ROSES добавила еще 112 миллионов к общим сборам "Not In This Lifetime", общая сумма которых перевалила за 400 миллионов долларов.



Только за два концерта в Лондоне группа собрала 17,2 миллиона долларов, продав 139 267 билетов. В Ирландии 27 мая на их шоу в Slane Castle собралось 80 000 человек.















