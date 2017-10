сегодня



NITRO исполняют MEGADETH, LAMB OF GOD Видео исполнения группой NITRO, в состав которой входят Michael Angelo Batio, Jim Gillette и Chris Adler, кавер-версий "Walk With Me In Hell" (LAMB OF GOD) и "Symphony Of Destruction" (MEGADETH) в Purple Haze Rock Bar, Kathmandu, Nepal, доступно для просмотра ниже.



















