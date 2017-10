все новости группы







Новое видео THE PROFESSIONALS "Rewind", новое видео группы THE PROFESSIONALS, в состав которой входят два участника SEX PISTOLS Paul Cook и Steve Jones, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "What In The World", выходящего 27 октября.



















