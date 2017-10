сегодня



Концертное видео DAVID GILMOUR Исполнение композиции “Faces Of Stone”, взятое из нового концертного релиза DAVID GILMOUR "Live At Pompeii", выход которого состоялся двадцать девятого сентября, доступно для просмотра ниже. Релиз будет доступен на DVD и Blu-ray, а также в виде лимитированного бокс-сета с Blu-ray, 2CD и дополнительными 207 минутами съемок: 11 концертных треков и пять документальных фильмов. Также выйдет виниловая версия концерта на 4LP:



“5 A.M.”

“Rattle That Lock”

“Faces Of Stone”

“What Do You Want From Me”

“The Blue”

“The Great Gig In The Sky”

“A Boat Lies Waiting”

“Wish You Were Here”

“Money”

“In Any Tongue”

“High Hopes”

“One Of These Days”

“Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1 - 5)”

“Fat Old Sun”

“Coming Back To Life”

“On An Island”

“Today”

“Sorrow”

“Run Like Hell”

“Time” / “Breathe (In The Air)” (reprise)

“Comfortably Numb”























