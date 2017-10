сегодня



Новый альбом AUTUMNS EYES выйдет осенью AUTUMNS EYES выпустят новую работу, получившую название "Ending Life Slowly", 31 октября этого года:



“Death Of October”

“Break The Skin”

“Your Last Day”

“Moments Into Memories”

“The Honest Liars”

“Couldn’t Hold On”

“Far Away From Fading”

“Internal Arson”

“Open Your Eyes, Not Your Wrists”

“Under The Skin Of The Sun”











