19 окт 2017



Новое видео ADIMIRON “Stainless”, новое видео группы ADIMIRON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Et Liber Eris", выход которого запланирован на третье ноября на Indie Recordings:



“The Sentinel”

“Zero-Sum Game”

“Joshua Tree 37”

“The Coldwalker”

“As Long As It Takes”

“The Unsaid”

“Stainless”

“Zona Del Silencio” (blindman)















+0 -0





просмотров: 103

