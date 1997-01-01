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*Adimiron*



19 окт 2017 : 		 Новое видео ADIMIRON

5 июл 2017 : 		 Новая песня ADIMIRON

10 июл 2015 : 		 Новое видео ADIMIRON

24 окт 2014 : 		 Новое видео ADIMIRON

11 сен 2014 : 		 Новый альбом ADIMIRON выйдет в ноябре

11 дек 2012 : 		 Видео с текстом от ADIMIRON

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Новое видео ADIMIRON

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“Stainless”, новое видео группы ADIMIRON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Et Liber Eris", выход которого запланирован на третье ноября на Indie Recordings:

“The Sentinel”
“Zero-Sum Game”
“Joshua Tree 37”
“The Coldwalker”
“As Long As It Takes”
“The Unsaid”
“Stainless”
“Zona Del Silencio” (blindman)

ADIMIRON Premier вЂњStainlessвЂќ Music Video






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