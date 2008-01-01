сегодня



Фотокнига WHITESNAKE выйдет в 2017 Rufus Stone Limited Editions объявили о выпуске первой официальной фотокниги WHITESNAKE, "The Purple Tour - A Photographic Journey", которая будет доступна в двух вариантах: обычном и лимитированном с автографами всех участников и 3D-обложкой. Все те, кто оформит пред-заказ до девятого ноября, получат возможность включить свое имя в книгу.



David: «Это охренеть какая большая фотокнижка размером с охренеть какую энциклопедию, исторически задокументированный путь с первого до последнего концерта в рамках тура по 'The Purple Album'. Охренеть как круто иметь такую книжку в своей коллекции!»















+0 -1





просмотров: 81

