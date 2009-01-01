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*Pestilence*



20 окт 2017 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

17 апр 2017 : 		 PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

15 апр 2017 : 		 PESTILENCE на HAMMERHEART RECORDS

23 фев 2017 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

8 окт 2016 : 		 PESTILENCE возвращаются!

17 окт 2015 : 		 Демо PESTILENCE выйдет в ноябре

18 июл 2014 : 		 Новый проект фронтмена PESTILENCE переименован

9 июл 2014 : 		 PATRICK MAMELI ушел из PESTILENCE

16 май 2014 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

1 ноя 2013 : 		 Новая песня PESTILENCE

22 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PESTILENCE

11 сен 2013 : 		 Новый альбом PESTILENCE выйдет в октябре

11 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома PESTILENCE

8 фев 2013 : 		 PESTILENCE на CANDLELIGHT RECORDS

4 янв 2013 : 		 Обложка нового альбома PESTILENCE

3 окт 2012 : 		 PESTILENCE начнут запись нового альбома в феврале

28 июл 2012 : 		 Барабанщик PSYCROPTIC в PESTILENCE

23 фев 2012 : 		 PESTILENCE представляют новых басиста и ударника

21 июл 2011 : 		 Фронтмен PESTILENCE сказал, что у него не было намерения кого-либо обидеть

18 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

3 мар 2011 : 		 Новая песня PESTILENCE

8 сен 2010 : 		 Видео с выступления PESTILENCE

28 май 2010 : 		 Новости от PESTILENCE

11 май 2010 : 		 Название нового альбома PESTILENCE

4 апр 2010 : 		 Репетиционная версия новой песни PESTILENCE

18 дек 2009 : 		 PESTILENCE нашли нового барабанщика

4 дек 2009 : 		 PESTILENCE ищут нового барабанщика

11 сен 2009 : 		 Лидер PESTILENCE начал работу над новым материалом

21 апр 2009 : 		 Новое видео PESTILENCE

3 мар 2009 : 		 Еще одна песня PESTILENCE

8 янв 2009 : 		 Новая песня от PESTILENCE

26 сен 2008 : 		 PESTILENCE отправятся в студию в октябре

29 апр 2008 : 		 Альбом PESTILENCE "Malleus Malficarum" будет переиздан

4 мар 2008 : 		 Воскресшие PESTILENCE объявили название нового альбома

19 янв 2008 : 		 PESTILENCE возродились

7 ноя 2006 : 		 Подробности о переизданном альбоме PESTILENCE "Mind Reflections"

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Новый альбом PESTILENCE выйдет весной

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PESTILENCE выпустят новую работу, получившую название "Hadeon", в марте на Hammerheart Records. За оформление отвечал Santiago Jaramillo из Triple Seis Design (LOCK UP, DYING FETUS, INQUISITION).

PESTILENCE To Release 'Hadeon' Album In March; Cover Artwork Unveiled






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