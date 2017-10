19 окт 2017



Новое видео SATYRICON "To Your Brethren In The Dark", новое видео группы SATYRICON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Deep Calleth Upon Deep", выпущенного 22 сентября на Napalm Records.















