19 окт 2017



Расширенное издание альбома RUSH выйдет зимой Первого декабря RUSH выпустят расширенную версию альбома "A Farewell To Kings", который будет доступен в четырех вариантах:



(1) Super Deluxe Edition

(2) three-CD Deluxe Edition

(3) four-LP Deluxe Edition

(4) the Deluxe Digital Edition.



Трек-лист Super Deluze Edition:



3-CD



DISC 1



Original Album - Produced by Rush and Terry Brown



A FAREWELL TO KINGS



XANDU



CLOSER TO THE HEART



CINDERELLA MAN



MADIGRAL



CYGNUS X-1







DISC 2



Live at Hammersmith Odeon – February 20, 1978



BASTILLE DAY



LAKESIDE PARK*



BY-TOR & THE SNOWDOG



XANADU



A FAREWELL TO KINGS



SOMETHING FOR NOTHING



CYGNUS X-1







DISC 3



Live at Hammersmith Odeon – February 20, 1978



ANTHEM



CLOSER TO THE HEART*



2112*



WORKING MAN



FLY BY NIGHT



IN THE MOOD



DRUM SOLO*



CINDERELLA MAN



XANADU – Dream Theater*



CLOSER TO THE HEART – Big Wreck*



CINDERELLA MAN – The Trews*



MADRIGAL – Alain Johannes*



CYGNUS X-2 EH*







BLU-RAY AUDIO – DISC 4



96kHz 24-bit 5.1 Surround Mix by Steven Wilson



96kHz 24-bit Original Stereo Analog 2015 Remaster



A FAREWELL TO KINGS



XANADU



CLOSER TO THE HEART



CINDERELLA MAN



MADRIGAL



CYGNUS X-1







1977 Promo Videos:



A FAREWELL TO KINGS



XANADU



CLOSER TO THE HEART







4-LP VINYL



LP 1 – SIDE A



Original Album - Produced by Rush and Terry Brown



A FAREWELL TO KINGS



XANADU







LP 1 – SIDE B



CLOSER TO THE HEART



CINDERELLA MAN



MADRIGAL



CYGNUS X-1







LP 2 – SIDE C



Live at Hammersmith Odeon – February 20, 1978



BASTILLE DAY



LAKESIDE PARK*



BY-TOR & THE SNOWDOG







LP 2 – SIDE D



Live at Hammersmith Odeon – February 20, 1978



XANADU



A FAREWELL TO KINGS



SOMETHING FOR NOTHING







LP 3 – SIDE E



Live at Hammersmith Odeon – February 20, 1978



CYGNUS X-1



ANTHEM



CLOSER TO THE HEART*







LP 3 – SIDE F



Live at Hammersmith Odeon – February 20, 1978



2112*







LP 4 – SIDE G



Live at Hammersmith Odeon – February 20, 1978



WORKING MAN



FLY BY NIGHT



IN THE MOOD



DRUM SOLO*



CINDERELLA MAN







LP 4 – SIDE H



XANADU – Dream Theater*



CLOSER TO THE HEART – Big Wreck*



CINDERELLA MAN – The Trews*



MADRIGAL – Alain Johannes*



CYGNUS X-2 EH*























