19 окт 2017



Новая песня 10 YEARS "Ghosts", новая песня группы 10 YEARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "(How To Live) As Ghosts", выход которого запланирован на 27 октября на Mascot.



















