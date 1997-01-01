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*10 Years*



19 окт 2017 : 		 Новая песня 10 YEARS

27 сен 2017 : 		 Новое видео 10 YEARS

22 авг 2017 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет осенью

3 дек 2016 : 		 10 YEARS на MASCOT LABEL GROUP

15 мар 2015 : 		 10 YEARS исполнили новые песни

11 фев 2015 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 дек 2014 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет весной

16 май 2013 : 		 Акустика от 10 YEARS

2 апр 2013 : 		 Новое видео 10 YEARS

6 авг 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS доступен для прослушивания

28 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

5 июл 2012 : 		 10 YEARS исполнили новые треки

4 июл 2012 : 		 Новое видео 10 YEARS

1 июн 2012 : 		 Новая песня 10 YEARS

12 май 2012 : 		 Обложка нового альбома 10 YEARS

3 апр 2012 : 		 Новый альбом 10 YEARS выйдет в июле

1 сен 2010 : 		 Новое видео 10 YEARS

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Новая песня 10 YEARS

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"Ghosts", новая песня группы 10 YEARS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "(How To Live) As Ghosts", выход которого запланирован на 27 октября на Mascot.

Listen To New 10 YEARS Song 'Ghosts'








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