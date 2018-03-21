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*Apocalyptica*



20 окт 2017 : 		 APOCALYPTICA приедет в Россию с большим туром

18 окт 2017 : 		 Кавер-версия METALLICA от APOCALYPTICA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 июн 2017 : 		 Нового альбома APOCALYPTICA не будет до конца 2018 года

27 фев 2017 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

2 авг 2016 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

21 июл 2016 : 		 Профессиональное видео выступления APOCALYPTICA

14 июн 2016 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 май 2016 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

7 дек 2015 : 		 APOCALYPTICA исполнили гимн России

19 ноя 2015 : 		 APOCALYPTICA исполнила тему из "Angry Birds"

16 ноя 2015 : 		 Участники APOCALYPTICA создали оперу

3 ноя 2015 : 		 APOCALYPTICA о METALLICA

22 окт 2015 : 		 Видео с текстом от APOCALYPTICA

30 сен 2015 : 		 APOCALYPTICA о туре мечты

9 июл 2015 : 		 Музыканты APOCALYPTICA любят быть голыми

11 июн 2015 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

28 май 2015 : 		 APOCALYPTICA в NP Session

4 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

17 апр 2015 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

14 мар 2015 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

27 фев 2015 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

26 фев 2015 : 		 APOCALYPTICA в MUSIC FEEDS

13 фев 2015 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

27 янв 2015 : 		 Барабанщик APOCALYPTICA о новом альбоме группы

20 дек 2014 : 		 Видео с текстом от APOCALYPTICA

12 ноя 2014 : 		 APOCALYPTICA в Angry Birds

26 окт 2014 : 		 APOCALYPTICA на ELEVEN SEVEN MUSIC

10 окт 2014 : 		 APOCALYPTICA нашли продюсера

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления APOCALYPTICA

1 авг 2014 : 		 APOCALYPTICA завершает работу над альбомом

24 дек 2013 : 		 APOCALYPTICA на французском ТВ

16 дек 2013 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

18 ноя 2013 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

2 ноя 2013 : 		 EPK от APOCALYPTICA

5 окт 2013 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

8 июл 2013 : 		 'Wagner Reloaded - Apocalyptica Meets Wagner': Видео

17 июн 2013 : 		 APOCALYPTICA: Трейлер к "Wagner Reloaded"

11 май 2013 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

24 ноя 2012 : 		 APOCALYPTICA примут участие в 'Wagner Reloaded'

17 окт 2012 : 		 APOCALYPTICA исполнила кавер-версию BLACK SABBATH

25 май 2012 : 		 APOCALYPTICA отыграли специальный акустический сет

13 дек 2011 : 		 Превью фотокниги APOCALYPTICA

8 дек 2011 : 		 APOCALYPTICA польщены тем, что приняли участие в юбилейном концерте METALLICA

13 ноя 2011 : 		 Несколько фото из книги APOCALYPTICA

30 окт 2011 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

14 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления APOCALYPTICA

23 июн 2011 : 		 Видео полного концерта APOCALYPTICA

20 мар 2011 : 		 APOCALYPTICA о замене вокалиста на сингле

2 фев 2011 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

11 янв 2011 : 		 APOCALYPTICA не имеют прямого отношения к иску RAMMSTEIN

7 янв 2011 : 		 APOCALYPTICA заплатят RAMMSTEIN'y 45 000 Евро

6 янв 2011 : 		 На новом сингле APOCALYPTICA не будет вокала фронтмена SHINEDOWN

11 дек 2010 : 		 Eicca Toppinen (APOCALYPTICA) об альбоме "7th Symphony"

6 дек 2010 : 		 Видео с акустического концерта APOCALYPTICA

1 дек 2010 : 		 Видео с акустического концерта APOCALYPTICA

17 окт 2010 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

10 окт 2010 : 		 Видео с выступления APOCALYPTICA

1 окт 2010 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

9 сен 2010 : 		 APOCALYPTICA сыграли для студентов

27 авг 2010 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

26 авг 2010 : 		 Вокалист TOOL был близок к участию на новом диске APOCALYPTICA

24 авг 2010 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA доступен для прослушивания

21 авг 2010 : 		 EPK от APOCALYPTICA

8 авг 2010 : 		 APOCALYPTICA предлагают mp3

20 июл 2010 : 		 APOCALYPTICA из Мексики

17 июл 2010 : 		 Интервью с APOCALYPTICA

2 июл 2010 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

25 июн 2010 : 		 Новый альбом APOCALYPTICA выйдет в семи вариантах

8 июн 2010 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

5 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома APOCALYPTICA

6 май 2010 : 		 Гости на новом альбоме APOCALYPTICA

1 апр 2010 : 		 Концертное видео новой песни APOCALYPTICA

4 мар 2010 : 		 Название нового альбома APOCALYPTICA

13 фев 2010 : 		 Ударник SLAYER примет участие на новом альбоме APOCALYPTICA

5 фев 2010 : 		 APOCALYPTICA о записи нового альбома

30 янв 2010 : 		 APOCALYPTICA начали запись

6 авг 2009 : 		 APOCALYPTICA отправятся в студию зимой

26 май 2009 : 		 Заявление APOCALYPTICA о нелегальном использовании их музыки чешской партией

18 май 2009 : 		 Новое видео Пилигрим и APOCALYPTICA

31 мар 2009 : 		 Сюрпризы от APOCALYPTICA

24 дек 2008 : 		 APOCALYPTICA: "Рождество - самое мрачное время в Финляндии"

7 ноя 2008 : 		 Классические альбомы APOCALYPTICA будут переизданы в декабре

22 май 2008 : 		 Видео APOCALYPTICA "I Don't Care" в сети

28 апр 2008 : 		 APOCALYPTICA: интервью для радио в сети

19 фев 2008 : 		 Райдер APOCALYPTICA на московский концерт

7 фев 2008 : 		 Участник APOCALYPTICA получил награду JUSSI

8 янв 2008 : 		 APOCALYPTICA в России

21 дек 2007 : 		 Новое видео от APOCALYPTICA

18 окт 2007 : 		 APOCALYPTICA доступно видео “making of” клипа “S.O.S.”

10 сен 2007 : 		 APOCALYPTICA: треки с нового альбома доступны в сети

25 авг 2007 : 		 APOCALYPTICA: Доступен сингл 'I'm Not Jesus'

1 авг 2007 : 		 Вокалист RAMMSTEIN на новом альбоме APOCALYPTICA

31 июл 2007 : 		 APOCALYPTICA рассказывают о новом альбоме

30 июл 2007 : 		 APOCALYPTICA и CRISTINA SCABBIA; новая песня в сети

13 июл 2007 : 		 Новое видео APOCALYPTICA

11 июл 2007 : 		 APOCALYPTICA озаглавили новый альбом

7 июн 2007 : 		 Но новом диске APOCALYPTICA можно будет услышать Mats'a Leven'a

7 июн 2007 : 		 APOCALYPTICA не сыграет с METALLICA в Хельсинки

15 май 2007 : 		 Видео APOCALYPTICA на Евровидение, информация об альбоме

12 май 2007 : 		 APOCALYPTICA выступят на Евровидении

9 апр 2007 : 		 APOCALYPTICA выступит на разогреве METALLICA в Хельсинки

29 янв 2007 : 		 Новости из лагеря APOCALYPTICA

23 ноя 2006 : 		 Dave Lombardo (SLAYER) сыграет на новом альбоме APOCALYPTICA

29 май 2006 : 		 Сборник лучших вещей и концертный DVD от APOCALYPTICA

30 апр 2006 : 		 APOCALYPTICA: Все детали о грядущих релизах

22 апр 2006 : 		 Трек-лист новой компиляции APOCALYPTICA

7 апр 2006 : 		 В сборник APOCALYPTICA "Amplified" войдет новый материал

28 мар 2006 : 		 APOCALYPTICA подписались на Sony BMG

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APOCALYPTICA приедет в Россию с большим туром

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Апрельские концерты 2017 года, посвященные 20-летию культовой пластинки «Apocalyptica plays Metallica by Four Cellos», произвели настоящий фурор. Это предопределило дальнейшую судьбу знаменитой программы – по многочисленным просьбам зрителей финны отправляются в большой российский тур, в рамках которого в том числе исполнят свои мощные сеты в Москве и Санкт-Петербурге 26 и 27 марта.

Дебютный студийный инструментальный кавер-альбом группы Apocalyptica «Plays Metallica by Four Cellos», выпущенный в 1996 году, буквально стал для музыкантов судьбоносным. В 2016 году финны выпустили ремастированный вариант диска специально к 20-летию. В юбилейное издание были добавлены их версии «Battery», «Nothing Else Matters» и «Seek & Destroy».

К слову, одним из наиболее значимых моментов для Apocalyptica является выступление с Metallica на их 30-летии в Сан-Франциско в декабре 2011 года. С американцами они на связи давно — первое выступление на разогреве у Metallica состоялось как раз в 1996 году, а Ларс Ульрих при случае посещает шоу финнов, с которыми ему доводилось выступать не раз.

Титаны финского металла, виртуозно объединившие симфонические инструменты и тяжелую музыку, остаются единственными в своем роде артистами на мировой рок-сцене и одними из наиболее известных финских рок-групп.

«Apocalyptica — это такая грубая красота, — говорит один из участников группы Эйкка Топпинен в интервью журналу Rolling Stone. — Наш стиль уже давно сложился, нам нет нужды пускаться в какие-то атональные эксперименты. Мне нравится комбинировать разные элементы, но они все на виду — это рок, металл и красивые атмосферические вставки. Думаю, у нас это неплохо получается».

И действительно, как классику, так и новые композиции группы мировое рок-сообщество воспринимает с должным воодушевлением. Apocalyptica – частый гость европейских Open Air-фестивалей, да и в России группу всегда ждут с особым трепетом, что взаимно:

«Каждый раз, когда мы приезжаем в Россию, это что-то особенное. Русские поклонники очень преданы нам, и мы, в свою очередь, преданы им», - признаются музыканты.

Да, с невыразимой преданностью мы ждём самых брутальных виолончелистов снова к нам в Россию с программой «Apocalyptica plays Metallica»!

Тур 2018:

21 Mar 2018 Russian Federation Nizhniy Novgorod Theater of Opera and Ballet
22 Mar 2018 Russian Federation Kazan Concert Hall "Priamida"
24 Mar 2018 Russian Federation Irkutsk Sport Palace Trud
26 Mar 2018 Russian Federation Moscow Crocus City Hall
27 Mar 2018 Russian Federation St. Petersburg DK Lensoveta
29 Mar 2018 Russian Federation Perm DK Soldatova
30 Mar 2018 Russian Federation Ekaterinburg Concert Hall "Cosmos"
01 Apr 2018 Russian Federation Novosibirsk House of Culture Zheleznodorozhnikov
03 Apr 2018 Russian Federation Krasnoyarsk Grad Hall Sibir



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