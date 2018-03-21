APOCALYPTICA приедет в Россию с большим туром

Апрельские концерты 2017 года, посвященные 20-летию культовой пластинки «Apocalyptica plays Metallica by Four Cellos», произвели настоящий фурор. Это предопределило дальнейшую судьбу знаменитой программы – по многочисленным просьбам зрителей финны отправляются в большой российский тур, в рамках которого в том числе исполнят свои мощные сеты в Москве и Санкт-Петербурге 26 и 27 марта.
Дебютный студийный инструментальный кавер-альбом группы Apocalyptica «Plays Metallica by Four Cellos», выпущенный в 1996 году, буквально стал для музыкантов судьбоносным. В 2016 году финны выпустили ремастированный вариант диска специально к 20-летию. В юбилейное издание были добавлены их версии «Battery», «Nothing Else Matters» и «Seek & Destroy».
К слову, одним из наиболее значимых моментов для Apocalyptica является выступление с Metallica на их 30-летии в Сан-Франциско в декабре 2011 года. С американцами они на связи давно — первое выступление на разогреве у Metallica состоялось как раз в 1996 году, а Ларс Ульрих при случае посещает шоу финнов, с которыми ему доводилось выступать не раз.
Титаны финского металла, виртуозно объединившие симфонические инструменты и тяжелую музыку, остаются единственными в своем роде артистами на мировой рок-сцене и одними из наиболее известных финских рок-групп.
«Apocalyptica — это такая грубая красота, — говорит один из участников группы Эйкка Топпинен в интервью журналу Rolling Stone. — Наш стиль уже давно сложился, нам нет нужды пускаться в какие-то атональные эксперименты. Мне нравится комбинировать разные элементы, но они все на виду — это рок, металл и красивые атмосферические вставки. Думаю, у нас это неплохо получается».
И действительно, как классику, так и новые композиции группы мировое рок-сообщество воспринимает с должным воодушевлением. Apocalyptica – частый гость европейских Open Air-фестивалей, да и в России группу всегда ждут с особым трепетом, что взаимно:
«Каждый раз, когда мы приезжаем в Россию, это что-то особенное. Русские поклонники очень преданы нам, и мы, в свою очередь, преданы им», - признаются музыканты.
Да, с невыразимой преданностью мы ждём самых брутальных виолончелистов снова к нам в Россию с программой «Apocalyptica plays Metallica»!
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