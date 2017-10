сегодня



APOCALYPTICA приедет в Россию с большим туром Апрельские концерты 2017 года, посвященные 20-летию культовой пластинки «Apocalyptica plays Metallica by Four Cellos», произвели настоящий фурор. Это предопределило дальнейшую судьбу знаменитой программы – по многочисленным просьбам зрителей финны отправляются в большой российский тур, в рамках которого в том числе исполнят свои мощные сеты в Москве и Санкт-Петербурге 26 и 27 марта.



Дебютный студийный инструментальный кавер-альбом группы Apocalyptica «Plays Metallica by Four Cellos», выпущенный в 1996 году, буквально стал для музыкантов судьбоносным. В 2016 году финны выпустили ремастированный вариант диска специально к 20-летию. В юбилейное издание были добавлены их версии «Battery», «Nothing Else Matters» и «Seek & Destroy».



К слову, одним из наиболее значимых моментов для Apocalyptica является выступление с Metallica на их 30-летии в Сан-Франциско в декабре 2011 года. С американцами они на связи давно — первое выступление на разогреве у Metallica состоялось как раз в 1996 году, а Ларс Ульрих при случае посещает шоу финнов, с которыми ему доводилось выступать не раз.



Титаны финского металла, виртуозно объединившие симфонические инструменты и тяжелую музыку, остаются единственными в своем роде артистами на мировой рок-сцене и одними из наиболее известных финских рок-групп.



«Apocalyptica — это такая грубая красота, — говорит один из участников группы Эйкка Топпинен в интервью журналу Rolling Stone. — Наш стиль уже давно сложился, нам нет нужды пускаться в какие-то атональные эксперименты. Мне нравится комбинировать разные элементы, но они все на виду — это рок, металл и красивые атмосферические вставки. Думаю, у нас это неплохо получается».



И действительно, как классику, так и новые композиции группы мировое рок-сообщество воспринимает с должным воодушевлением. Apocalyptica – частый гость европейских Open Air-фестивалей, да и в России группу всегда ждут с особым трепетом, что взаимно:



«Каждый раз, когда мы приезжаем в Россию, это что-то особенное. Русские поклонники очень преданы нам, и мы, в свою очередь, преданы им», - признаются музыканты.



Да, с невыразимой преданностью мы ждём самых брутальных виолончелистов снова к нам в Россию с программой «Apocalyptica plays Metallica»!



Тур 2018:



21 Mar 2018 Russian Federation Nizhniy Novgorod Theater of Opera and Ballet

22 Mar 2018 Russian Federation Kazan Concert Hall "Priamida"

24 Mar 2018 Russian Federation Irkutsk Sport Palace Trud

26 Mar 2018 Russian Federation Moscow Crocus City Hall

27 Mar 2018 Russian Federation St. Petersburg DK Lensoveta

29 Mar 2018 Russian Federation Perm DK Soldatova

30 Mar 2018 Russian Federation Ekaterinburg Concert Hall "Cosmos"

01 Apr 2018 Russian Federation Novosibirsk House of Culture Zheleznodorozhnikov

03 Apr 2018 Russian Federation Krasnoyarsk Grad Hall Sibir http://www.apocalyptica.com





