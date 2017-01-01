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*Exit Eden*



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Кавер-версия DEPECHE MODE от EXIT EDEN

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"A Question Of Time", новое видео группы EXIT EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rhapsodies In Black", выходящего 4 августа на Napalm Records. Это очередная кавер версия, в этот раз на песню DEPECHE MODE, записанная женским квартетом в составе Amanda Somerville, Clémentine Delauney, Marina La Torraca и Anna Brunner:

01. Question Of Time
02. Unfaithful
03. Incomplete
04. Impossible
05. Frozen
06. Heaven
07. Firework
08. Skyfall
09. Total Eclipse
10. Paparazzi
11. Fade To Grey









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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Benji Marshall
20 окт 2017, 19:19		ужасно

sergej3105
20 окт 2017, 22:16		прекрасно

Olafson
20 окт 2017, 22:44		Ужасно


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