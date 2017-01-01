Кавер-версия DEPECHE MODE от EXIT EDEN

"A Question Of Time", новое видео группы EXIT EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rhapsodies In Black", выходящего 4 августа на Napalm Records. Это очередная кавер версия, в этот раз на песню DEPECHE MODE, записанная женским квартетом в составе Amanda Somerville, Clémentine Delauney, Marina La Torraca и Anna Brunner:
01. Question Of Time
02. Unfaithful
03. Incomplete
04. Impossible
05. Frozen
06. Heaven
07. Firework
08. Skyfall
09. Total Eclipse
10. Paparazzi
11. Fade To Grey
Benji Marshall
sergej3105
Olafson
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).