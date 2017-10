все новости группы







Dauthuz







20 окт 2017 : Новый альбом DAUTHUZ выйдет осенью



сегодня



Новый альбом DAUTHUZ выйдет осенью DAUTHUZ заключили соглашение с лейблом Wormholedeath, на котором 24 ноября состоится релиз дебютного альбома "Destined For Death":



"Destined For Death"

"The Hunt"

"Dying Breed" (feat. Marloes Voskuil)

"Made In Blood"

"Honoured To Serve"

"Killing In The Woods"

"Killed In The Woods"

"Tormentor"

"Deep Inside Your Soul"

"Warmaster"













+0 -2





просмотров: 131