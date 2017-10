сегодня



Новый релиз IRON SAVIOR выйдет зимой IRON SAVIOR, столкнувшиеся с проблемой перевыпуска ранних альбомов из-за проблем с правами, нашил выход из положения и перезаписали ряд треков для нового релиза "Reforged - Riding On Fire", выход которого намечен на восьмое декабря на AFM Records на двойном виниле и в двойном диджипаке:



“Riding On Fire”

“Battering Ram”

“Brave New World”

“Prisoner Of The Void”

“Titans Of Our Time”

“Eye To Eye”

“For The World”

“Mindfeeder”

“Watcher In The Skye”

“Mind Over Matter”

“Warrior”

“Iron Savior”

“Tales Of The Bold”

“No Heroes”

“Break The Curse”

“Condition Red”

“Protector”

“I’ve Been To Hell”

“Atlantis Falling”









