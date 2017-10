сегодня



Вокалист FAITH NO MORE написал саундтрек к фильму по Стивену Кингу Mike Patton (FAITH NO MORE, DEAD CROSS) написал саундтрек к новому сериалу по произведению Стивена Кинга, "1922". Его расширенная версия будет выпущена на Ipecac Recordings в 2018.















+6 -2





просмотров: 914