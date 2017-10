сегодня



Новое видео SONS OF APOLLO "Lost In Oblivion", новое видео группы SONS OF APOLLO, в состав которой входят MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, RON 'BUMBLEFOOT' THAL, JEFF SCOTT SOTO и DEREK SHERINIAN, доступно ниже.















