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*Great White*



22 окт 2017 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

17 июл 2017 : 		 Акустическая песня от JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

4 июл 2017 : 		 Гитарист GREAT WHITE о том, почему важно создавать что-то новое

27 июн 2017 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE планируют отпраздновать юбилей

9 июн 2017 : 		 GREAT WHITE запустили пиво

8 июн 2017 : 		 Новое видео вокалиста GREAT WHITE

6 июн 2017 : 		 Новое видео GREAT WHITE

28 апр 2017 : 		 Новый альбом GREAT WHITE выйдет в июне

18 апр 2017 : 		 Вокалист GREAT WHITE записал кавер-версии BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, LED ZEPPELIN

7 фев 2017 : 		 DON DOKKEN присоединился на сцене к JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

24 янв 2017 : 		 Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: «Хиллари просто прощелыга»

19 янв 2017 : 		 Новое видео JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 янв 2017 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 дек 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

30 ноя 2016 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

10 ноя 2016 : 		 Новый альбом JACK RUSSELL'S GREAT WHITE выйдет зимой

19 окт 2016 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

7 окт 2016 : 		 JACK RUSSELL: «Мои мечты исполнились на 99%»

20 июл 2016 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE на FRONTIERS MUSIC

29 июн 2016 : 		 GREAT WHITE начнут запись в январе

5 май 2016 : 		 Вокалист GREAT WHITE планирует выпуск сольного альбома

19 ноя 2015 : 		 GREAT WHITE надеются отправиться в студию

20 окт 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

6 мар 2015 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

9 фев 2015 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили новую песню

3 фев 2015 : 		 Новая песня JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

15 сен 2014 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

8 сен 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполняют LED ZEPPELIN

12 апр 2014 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

26 мар 2014 : 		 Новое видео GREAT WHITE

28 янв 2014 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE работают над дебютным альбомом

30 сен 2013 : 		 Умер оригинальный басист GREAT WHITE

24 июл 2013 : 		 GREAT WHITE, JACK RUSSELL достигли соглашения об использовании имени группы

22 июл 2013 : 		 JACK RUSSELL очень рад приходу нового басиста в GREAT WHITE

18 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL нашли басиста

6 июл 2013 : 		 GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL покинул басист

12 май 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

8 май 2013 : 		 Новое видео GREAT WHITE

20 фев 2013 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE FEATURING JACK RUSSELL

1 фев 2013 : 		 Акустика от GREAT WHITE

24 янв 2013 : 		 JACK RUSSELL о возможном реюнионе GREAT WHITE

10 янв 2013 : 		 Концертный релиз GREAT WHITE выйдет в феврале

22 ноя 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

18 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL выписан из больницы

15 окт 2012 : 		 JACK RUSSELL попал в больницу

22 май 2012 : 		 Новое видео GREAT WHITE

29 апр 2012 : 		 GREAT WHITE сняли новое видео

26 апр 2012 : 		 GREAT WHITE в акустике

14 апр 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

9 апр 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

29 мар 2012 : 		 GREAT WHITE завершили мастеринг

27 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL из GREAT WHITE о битве за имя, здоровье и планах на будущее

19 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома GREAT WHITE

19 мар 2012 : 		 Новый альбом GREAT WHITE выйдет в мае

14 мар 2012 : 		 Видео с выступления JACK RUSSELL'S GREAT WHITE

5 мар 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE открыли тур

5 фев 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE: видео с выступления

25 янв 2012 : 		 JACK RUSSELL'S GREAT WHITE исполнили кавер-версию PINK FLOYD

14 дек 2011 : 		 JACK RUSSELL запускает собственную версию GREAT WHITE

31 авг 2011 : 		 GREAT WHITE исполнили трек в честь JANI LANE

27 июн 2011 : 		 GREAT WHITE планируют выпуск концертного альбома

23 май 2011 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

10 фев 2011 : 		 MARK KENDALL (GREAT WHITE) о Гэри Муре

30 дек 2010 : 		 JANI LANE об исполнении песен GREAT WHITE

14 сен 2010 : 		 GREAT WHITE выступили с PAUL'ом SHORTINO

7 сен 2010 : 		 JANI LANE впервые выступил с GREAT WHITE

22 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE перенес операцию на кишечнике

15 авг 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE пропустил концерт по состоянию здоровья

17 июн 2010 : 		 Вокалист GREAT WHITE упал на сцене

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|||| 22 окт 2017

Видео с выступления GREAT WHITE

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Видео с выступления GREAT WHITE, которое состоялось 18 октября в Hard Rock Cafe, Oslo, Norway, доступно для просмотра ниже.

Video: GREAT WHITE Performs In Oslo


















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