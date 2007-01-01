22 окт 2017



Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом По сообщению The Spokesman-Review, вокалист DECAPITATED Rafal Piotrowski и басист Hubert Wiecek предстали перед судом в пятницу. 31-летнему Piotrowski было предъявлено обвинение в похищении первой степени и изнасилование второй степени, 30-летнему Wiecek'y обвинение в похищении первой степени и изнасилования третьей степени.



Их коллеги по группы, 35-летний Waclaw Kieltyka и 27-летний Michal Lysejko предстали перед судом неделей ранее, которым предъявили похищение первой степени и изнасилование второй степени и похищение первой степени и изнасилование третьей степени.



Залог установлен в размере ста тысяч долларов, музыканты отдали паспорта своим адвокатам. Они не имеют права общаться друг с другом.



К примеру в штате Нью-Йорк изнасилования подразделяются на следующие степени:



III степени имеет место, когда лицо:



1) осуществляет половое сношение с другим (с которым оно не находится в браке), не способным давать согласие по какой-либо причине, кроме как в силу недостижения 17-летнего возраста;

2) будучи в возрасте 21 года или старше, осуществляет половое сношение с другим (с которым оно не находится в браке), не достигшим 17-летнего возраста. Такое изнасилование является фелонией класса Е и, следовательно, карается лишением свободы на срок до четырех лет.



Изнасилование II степени совершает тот, кто, будучи не моложе 18 лет, осуществляет половое сношение с другим лицом (с которым он не состоит в браке), не достигшим 14 лет. Являясь фелонией класса D, оно карается лишением свободы на срок до семи лет.



Изнасилование I степени — имеет место, когда мужчина осуществляет половое сношение с женщиной:



1) посредством насильственного принуждения;

2) которая не способна дать согласие по причине физической немощи;

3) которой еще не исполнилось 11 лет.



Такое изнасилование является фелонией класса В и карается лишением свободы на срок до 25 лет.



УК штата Нью-Йорк подразделяет похищение человека на два вида (степени).



Похищение первой степени имеет место тогда, когда виновный намеревается заставить третье лицо уплатить или предоставить в виде выкупа деньги или имущество либо осуществить другое конкретное поведение или воздержаться от его осуществления; когда похищенный удерживается более 12 часов с целью: причинить ему телесное повреждение либо совершить насилие над ним, или “оскорбить его в половом отношении”; окончить или продолжить совершение тяжкого преступления (фелонии); вызвать у него или третьего лица страх; помешать осуществлению государственных или политических функций; когда потерпевший умирает во время похищения или до того, как его возвратят.







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