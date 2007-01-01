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*DECAPITATED обвинены в изнасиловании [25]
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*Decapitated*



22 окт 2017 : 		 Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом

16 окт 2017 : 		 DECAPITATED ответили на обвинения

13 окт 2017 : 		 DECAPITATED обвинены в изнасиловании

5 окт 2017 : 		 Участники DECAPITATED экстрадированы в Спокан

15 сен 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

15 сен 2017 : 		 DECAPITATED: «Мы не насильники и никого не похищали»

13 сен 2017 : 		 DECAPITATED в суде

12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

10 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED арестованы в США

21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах DECAPITATED

7 июл 2017 : 		 Новая песня DECAPITATED

30 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DECAPITATED

21 июн 2017 : 		 Новое видео DECAPITATED

3 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

27 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

19 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

28 апр 2017 : 		 DECAPITATED выпустят новый альбом в июле

28 июн 2016 : 		 DECAPITATED планируют судиться с лейблом

26 май 2016 : 		 Концертное видео от DECAPITATED

31 мар 2016 : 		 DECAPITATED на Last.fm

22 янв 2016 : 		 Новое видео DECAPITATED

25 окт 2014 : 		 DECAPITATED опять попали в аварию

4 окт 2014 : 		 Новое видео DECAPITATED

26 сен 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED доступен для прослушивания

22 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

22 сен 2014 : 		 Видео с текстом от DECAPITATED

10 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

4 авг 2014 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июл 2014 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

11 июл 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED выйдет в сентябре

17 мар 2014 : 		 DECAPITATED нашли барабанщика

4 июл 2013 : 		 Новое видео DECAPITATED

12 дек 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED выйдет в декабре

6 дек 2012 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

1 сен 2012 : 		 Из DECAPITATED ушел барабанщик

2 июл 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED

12 июн 2012 : 		 DECAPITATED ищут нового басиста

26 апр 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

20 мар 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

11 дек 2011 : 		 Тур в честь вокалиста DECAPITATED

4 ноя 2011 : 		 DECAPITATED едва не погибли в авиакатастрофе

28 июн 2011 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июн 2011 : 		 Превью нового альбома DECAPITATED

14 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома DECAPITATED

10 май 2011 : 		 Название нового альбома DECAPITATED

15 фев 2011 : 		 DECAPITATED записывают новый альбом

22 янв 2011 : 		 DECAPITATED отправятся в студию в следующем месяце

20 июл 2010 : 		 Два альбома DECAPITATED вышли на виниле

20 ноя 2009 : 		 Новый состав DECAPITATED

22 окт 2009 : 		 DECAPITATED анонсировали первые концерты за три года

31 июл 2009 : 		 Новый барабанщик DECAPITATED

23 мар 2009 : 		 Гитара DEICIDE/OBITUARY будет продана с аукциона в пользу семьи вокалиста DECAPITATED

10 мар 2009 : 		 Гитарист DECAPITATED ищет новых музыкантов

9 янв 2009 : 		 Семья вокалиста DECAPITATED ищет пожертвования

17 окт 2008 : 		 Новости о здоровье вокалиста DECAPITATED

15 авг 2008 : 		 Новости от DECAPITATED

15 май 2008 : 		 DECAPITATED : подробности о DVD "Human's Dust"

15 мар 2008 : 		 DECAPITATED выпустят свой первый DVD

26 фев 2008 : 		 DECAPITATED: вокалист идёт на поправку

24 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новости о состоянии вокалиста

15 ноя 2007 : 		 DECAPITATED заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

6 ноя 2007 : 		 Вокалист DECAPITATED перевезен в польскую больницу

4 ноя 2007 : 		 DECAPITATED работают над трибьютом погибшему барабанщику

3 ноя 2007 : 		 Музыканты о смерти ударника DECAPITATED

2 ноя 2007 : 		 Умер ударник DECAPITATED

1 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новые подробности об аварии

31 окт 2007 : 		 Бывший басист DECAPITATED: "Сейчас я в мыслях с ребятами и их семьями"

30 окт 2007 : 		 DECAPITATED попали в аварию

6 сен 2007 : 		 DECAPITATED переиздают альбом "Winds Of Creation" с бонусным DVD

30 июл 2006 : 		 Видеоклип DECAPITATED "Day 69" в сети

22 июл 2005 : 		 DECAPITATED собираются в студию

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|||| 22 окт 2017

Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом

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По сообщению The Spokesman-Review, вокалист DECAPITATED Rafal Piotrowski и басист Hubert Wiecek предстали перед судом в пятницу. 31-летнему Piotrowski было предъявлено обвинение в похищении первой степени и изнасилование второй степени, 30-летнему Wiecek'y обвинение в похищении первой степени и изнасилования третьей степени.

Их коллеги по группы, 35-летний Waclaw Kieltyka и 27-летний Michal Lysejko предстали перед судом неделей ранее, которым предъявили похищение первой степени и изнасилование второй степени и похищение первой степени и изнасилование третьей степени.

Залог установлен в размере ста тысяч долларов, музыканты отдали паспорта своим адвокатам. Они не имеют права общаться друг с другом.

К примеру в штате Нью-Йорк изнасилования подразделяются на следующие степени:

III степени имеет место, когда лицо:

1) осуществляет половое сношение с другим (с которым оно не находится в браке), не способным давать согласие по какой-либо причине, кроме как в силу недостижения 17-летнего возраста;
2) будучи в возрасте 21 года или старше, осуществляет половое сношение с другим (с которым оно не находится в браке), не достигшим 17-летнего возраста. Такое изнасилование является фелонией класса Е и, следовательно, карается лишением свободы на срок до четырех лет.

Изнасилование II степени совершает тот, кто, будучи не моложе 18 лет, осуществляет половое сношение с другим лицом (с которым он не состоит в браке), не достигшим 14 лет. Являясь фелонией класса D, оно карается лишением свободы на срок до семи лет.

Изнасилование I степени — имеет место, когда мужчина осуществляет половое сношение с женщиной:

1) посредством насильственного принуждения;
2) которая не способна дать согласие по причине физической немощи;
3) которой еще не исполнилось 11 лет.

Такое изнасилование является фелонией класса В и карается лишением свободы на срок до 25 лет.

УК штата Нью-Йорк подразделяет похищение человека на два вида (степени).

Похищение первой степени имеет место тогда, когда виновный намеревается заставить третье лицо уплатить или предоставить в виде выкупа деньги или имущество либо осуществить другое конкретное поведение или воздержаться от его осуществления; когда похищенный удерживается более 12 часов с целью: причинить ему телесное повреждение либо совершить насилие над ним, или “оскорбить его в половом отношении”; окончить или продолжить совершение тяжкого преступления (фелонии); вызвать у него или третьего лица страх; помешать осуществлению государственных или политических функций; когда потерпевший умирает во время похищения или до того, как его возвратят.

DECAPITATED Singer, Bassist Appear In Spokane Court On Rape And Kidnapping Charges



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Flashback
22 окт 2017, 18:54		Перечитал на два раза все эти степени изнасилования, так и не понял, кто кого выеб.

Kalmah13
22 окт 2017, 18:59		я как понял они там малолетку/малолеток трахнули. Вполне возможно, что это родаки подали на них в суд

Lichevaro
22 окт 2017, 23:17		Как родители узнали, что их дети ебались в автобусе со "звездами" ? Пришла дочь и сказала "мама я трахалась в тур-автобусе" ?


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