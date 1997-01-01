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*Celtic Frost*



22 окт 2017 : 		 Умер бывший басист CELTIC FROST

19 май 2017 : 		 THOMAS GABRIEL FISCHER не одобрял переиздания CELTIC FROST

17 май 2017 : 		 Переиздания CELTIC FROST выйдут летом

9 июн 2015 : 		 TOM GABRIEL FISCHER: «Реюнион CELTIC FROST невозможен»

15 мар 2014 : 		 CELTIC FROST предлагали $140,000 за выступление на Wacken'e

17 янв 2009 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST работает над материалом для нового проекта

11 май 2008 : 		 Бывший фронтмен CELTIC FROST микширует новый блэк-альбом

21 ноя 2006 : 		 Видео CELTIC FROST будет показано в ходе кинофестиваля

9 июн 2006 : 		 CELTIC FROST: Состояние здоровья Tom'a Fischer'a в норме

27 май 2006 : 		 В CELTIC FROST новый сессионный гитарист

23 фев 2006 : 		 Гитарист CELTIC FROST уходит из группы

9 фев 2006 : 		 CELTIC FROST: дата релиза утверждена

20 янв 2006 : 		 CELTIC FROST подписались на Century Media

5 янв 2006 : 		 CELTIC FROST: обнародован трек-лист альбома "Monotheist"

13 сен 2005 : 		 CELTIC FROST: запись нового альбома завершена

10 авг 2005 : 		 CELTIC FROST: новый альбом в начале 2006 года

20 июл 2005 : 		 CELTIC FROST заканчивают работу над структурой альбома

17 июн 2005 : 		 СELTIC FROST: подробности о новом альбоме

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|||| 22 окт 2017

Умер бывший басист CELTIC FROST

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Бывший басист CELTIC FROST Мартин Эрик Эйн умер 21 октября после сердечного приступа.

Thomas Gabriel Fischer: «Глубоко опечален известиями о смерти Мартина. Наши отношения были очень сложные и не обошлись без конфликтов, но наши жизни были тесно переплетены с момента первой встречи в 1982».

King Ov Hell (real name Tom Cato Visnes; GORGOROTH, GOD SEED, AUDREY HORNE): «Только что узнал, что мой дорогой друг, Мартин Эрик скончался в возрасте 50 лет. Его работа в CELTIC FROST и HELLHAMMER оказали на меня огромное влияние, как оказали и на тысячи других людей. Покойся с миром, мой друг».

Мартин владел магазином DVD и баром в Цюрихе, который назывался Acapulco. Он также был со-владельцем клуба Macotte, в котором играло множество музыкантов, а с 2004 года был ведущим шоу "Karaoke From Hell", проходившем каждый вторник.

Former CELTIC FROST Bassist MARTIN ERIC AIN Dead At 50






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Aiming High
22 окт 2017, 18:25		R.I.P.

artmageddon
22 окт 2017, 18:47		(((

XVIII
22 окт 2017, 19:33		Легенда

Barmaley71
22 окт 2017, 22:49		печальная новость, очень жаль


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