Умер бывший басист CELTIC FROST

Бывший басист CELTIC FROST Мартин Эрик Эйн умер 21 октября после сердечного приступа.
Thomas Gabriel Fischer: «Глубоко опечален известиями о смерти Мартина. Наши отношения были очень сложные и не обошлись без конфликтов, но наши жизни были тесно переплетены с момента первой встречи в 1982».
King Ov Hell (real name Tom Cato Visnes; GORGOROTH, GOD SEED, AUDREY HORNE): «Только что узнал, что мой дорогой друг, Мартин Эрик скончался в возрасте 50 лет. Его работа в CELTIC FROST и HELLHAMMER оказали на меня огромное влияние, как оказали и на тысячи других людей. Покойся с миром, мой друг».
Мартин владел магазином DVD и баром в Цюрихе, который назывался Acapulco. Он также был со-владельцем клуба Macotte, в котором играло множество музыкантов, а с 2004 года был ведущим шоу "Karaoke From Hell", проходившем каждый вторник.
Aiming High
artmageddon
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Barmaley71
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