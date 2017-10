сегодня



Новая песня ELVENKING "The Horned Ghost and the Sorcerer", новая песня группы ELVENKING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Secrets Of The Magick Grimoire", выход которого запланирован на 10 ноября на AFM Records. http://www.elvenking.net







