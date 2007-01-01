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*Elvenking*



23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING

29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING

6 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ELVENKING

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома ELVENKING

4 мар 2014 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме ELVENKING

24 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELVENKING

11 дек 2013 : 		 ELVENKING начнут запись в декабре

13 сен 2012 : 		 Новое видео ELVENKING

1 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

20 июл 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

24 май 2012 : 		 JON OLIVA на новом альбоме ELVENKING

3 май 2012 : 		 ELVENKING сменили басиста

13 янв 2012 : 		 ELVENKING начнут запись в феврале

17 июл 2011 : 		 ELVENKING начинают работу над альбомом

4 май 2011 : 		 Из ELVENKING ушел ударник

10 янв 2011 : 		 Новое видео ELVENKING

6 сен 2010 : 		 Новое видео ELVENKING

23 авг 2010 : 		 Детали изданий нового альбома ELVENKING

5 авг 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ELVENKING

23 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

15 июл 2010 : 		 Новая песня ELVENKING

4 июн 2010 : 		 Новый альбом ELVENKING проходит сведение

19 мар 2010 : 		 ELVENKING начнут запись в эти выходные

10 фев 2010 : 		 ELVENKING начнут запись в марте

8 дек 2009 : 		 ELVENKING закончили предварительную работу над 5 новыми песнями

27 сен 2009 : 		 ELVENKING представили сессионого скрипача

24 мар 2009 : 		 Гитарист ELVENKING был вынужден отказаться от выступлений

17 янв 2009 : 		 Новый участник в ELVENKING

13 янв 2009 : 		 ELVENKING записали оркестровую версию "Rouse Your Dream"

29 авг 2008 : 		 ELVENKING завершают работу над акустическим альбомом

26 май 2008 : 		 ELVENKING отправятся в студию в июне

30 авг 2007 : 		 Анонсирована дата выхода нового альбома ELVENKING

13 авг 2007 : 		 Новое видео от ELVENKING

13 июл 2007 : 		 Семплы с нового альбома ELVENKING

7 июн 2007 : 		 Название, треклист и обложка нового альбома ELVENKING

19 май 2007 : 		 ELVENKING готовят новый альбом

11 апр 2007 : 		 ELVENKING завершили работу над новым альбомом

6 апр 2007 : 		 ELVENKING записали новый альбом

5 фев 2007 : 		 Гитарист KING DIAMOND сыграет на альбоме ELVENKING

8 ноя 2006 : 		 ELVENKING отправятся в студию на этой неделе

7 окт 2006 : 		 Подробности о новом альбоме ELVENKING

6 дек 2005 : 		 ELVENKING: подробности о третьем альбоме

5 окт 2005 : 		 ELVENKING: в записи нового альбома примет участие фронтмен DESTRUCTION

15 июн 2005 : 		 ELVENKING начали микшировать альбом

27 апр 2005 : 		 ELVENKING : вести из студии

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Новая песня ELVENKING

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"The Horned Ghost and the Sorcerer", новая песня группы ELVENKING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Secrets Of The Magick Grimoire", выход которого запланирован на 10 ноября на AFM Records.



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