сегодня



Умер старший из братьев Янг Джордж Янг, старший из братьев Янг, скончался в возрасте 70 лет. Он был участником группы THE EASYBEATS, а также со-продюсером ранних записей команды: "TNT", "Dirty Deeds Done Cheap" и "Let There Be Rock". Он основал собственную продакшен-фирму после распада THE EASYBEATS в 1970 и был введен в ARIA Hall Of Fame в 1988 и еще раз как участник THE EASYBEATS в 2005. Он вернулся в продюсерское кресло для работы над пластинками AC/DC"Blow Up Your Video" и "2000's "Stiff Upper Lip".











+2 -1



( 2 )

просмотров: 1457