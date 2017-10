24 окт 2017



Новый альбом DOWN AMONG THE DEAD MEN выйдет в 2018 Группа DOWN AMONG THE DEAD MEN, в состав которой входят бывший вокалист Bolt Thrower/Benediction David Ingram и шведский музыкант Rogga Johansson, выпустит новый альбом "...And You Will Obey Me" в начале следующего года на Transcending Obscurity Records:



“Destroy The Infinite

“Axis Of Insanity

“…And You Will Obey Me

“The End Of Time

“Omega

“House Of Blue Fire

“The Age Of Steel

“Eye Of Harmony

“Darkness Of Glass

“Panopticon



Обложку для альбома создал Turkka G. Rantanen (Demilich, Demigod, Darkrypt).









