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*GWAR*



23 окт 2017 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

19 окт 2017 : 		 Новое видео GWAR

17 окт 2017 : 		 Новая песня GWAR

14 сен 2017 : 		 Новая песня GWAR

24 авг 2017 : 		 Новое видео GWAR

10 авг 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

20 июн 2017 : 		 GWAR исполнили новую песню

15 июн 2017 : 		 Новый альбом GWAR выйдет осенью

29 мар 2017 : 		 Комиксы GWAR выйдут летом

25 май 2016 : 		 GWAR работают над новым, "диким и кровавым" альбомом

8 май 2015 : 		 GWAR расстались с KIM DYLLA

8 апр 2015 : 		 GWAR ответили на иск отца бывшего вокалиста

8 апр 2015 : 		 Отец Дэйва Броки подал в суд на музыкантов GWAR

22 фев 2015 : 		 Поклонники GWAR хотят видеть покойного фронтмена в MORTAL KOMBAT

30 янв 2015 : 		 GWAR открыли бар

28 окт 2014 : 		 GWAR исполняют кавер-версию PET SHOP BOYS

20 сен 2014 : 		 GWAR представят новых участников в ходе будущего тура

8 апр 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD взбешен появлением фанатов на похоронах вокалиста GWAR

3 апр 2014 : 		 Похороны вокалиста GWAR «были эмоциональны и красивы»

27 мар 2014 : 		 Причиной смерти вокалиста GWAR, возможно, стали наркотики

25 мар 2014 : 		 Вокалист GWAR был найден сидящим на стуле

25 мар 2014 : 		 Музыканты о смерти вокалиста GWAR

24 мар 2014 : 		 Менеджер GWAR о смерти вокалиста

24 мар 2014 : 		 Полиция подтвердила смерть вокалиста GWAR

24 мар 2014 : 		 Умер вокалист GWAR

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления GWAR

22 ноя 2013 : 		 Новое видео GWAR

15 ноя 2013 : 		 Представлен анимационный фильм "The Animated Tales Of GWAR"

18 сен 2013 : 		 Новая песня GWAR

15 авг 2013 : 		 Новая песня GWAR

24 июл 2013 : 		 Новый альбом GWAR выйдет в сентябре

2 июн 2013 : 		 Фронтмен GWAR оскорбляет вокалиста AS I LAY DYING

14 янв 2013 : 		 Новая песня GWAR

2 янв 2013 : 		 Басист GWAR о Майке Скачча

31 дек 2012 : 		 Вокалист GWAR о Майке Скачче

21 ноя 2012 : 		 Рабочее название нового альбома GWAR

10 ноя 2012 : 		 Вокалист GWAR о выборах в США: "Белые люди сегодня очень напуганы"

18 окт 2012 : 		 GWAR исполнили кавер-версию KANSAS

3 окт 2012 : 		 GWAR представили новый состав

28 авг 2012 : 		 GWAR наняли гитариста CANNABIS CORPSE для тура и альбома

17 авг 2012 : 		 Фронтмен GWAR: «Мне нет необходимости оскорблять Mustein'a, чтобы выставить его мудаком»

6 июл 2012 : 		 Фронтмен GWAR продолжает говорить про арест Randy Blythe

5 июл 2012 : 		 Фронтмен GWAR поддержал Randy Blythe'a

22 май 2012 : 		 Новая песня сольного проекта покойного гитариста GWAR

29 апр 2012 : 		 Фронтмен GWAR назвал участников HELLYEAH “жирными придурками, татуированными дебилами, плодами инцеста”

25 апр 2012 : 		 Альбом сольного проект покойного гитариста GWAR выйдет в июне

1 апр 2012 : 		 Фронтмен GWAR заявил, что Dave Mustaine должен «помалкивать»

3 мар 2012 : 		 GWAR работают над новым материалом

6 дек 2011 : 		 Официальная причина смерти гитариста GWAR

14 ноя 2011 : 		 GWAR сыграли без костюмов в честь гитариста

7 ноя 2011 : 		 Участники HATEBREED, SHADOWS FALL, ALL THAT REMAINS о смерти гитариста GWAR

4 ноя 2011 : 		 Гитарист GWAR найден мертвым

3 авг 2011 : 		 Casey Orr объявил о своём уходе из GWAR

16 дек 2010 : 		 Рождество с GWAR

30 ноя 2010 : 		 Новая песня GWAR

9 ноя 2010 : 		 Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

28 окт 2010 : 		 Новое видео GWAR

20 окт 2010 : 		 Новая песня GWAR

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома GWAR

9 сен 2010 : 		 Дата выхода нового альбома GWAR

29 июл 2010 : 		 Название нового альбома GWAR

4 июл 2010 : 		 Доступен новый DVD GWAR

15 ноя 2009 : 		 Делюкс-издание GWAR

24 сен 2009 : 		 Новое видео GWAR

26 июл 2009 : 		 GWAR подписали контракт с AFM Records

18 май 2005 : 		 Опубликован "живой" клип GWAR

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Новый альбом GWAR доступен для прослушивания

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"The Blood Of Gods", новый альбом группы GWAR, доступен для прослушивания ниже.

GWAR - The Blood Of Gods Album Streaming In Full








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