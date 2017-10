23 окт 2017



Альбом SOLEFALD вышел на виниле Peaceville впервые на виниле выпустил альбом SOLEFALD 1999 года, "Neonism":



Side A

“Fluorescent (The Total Orchestra)”

“Speed Increased To Scaffold”



Side B

“CK II Chanel No. 6”

“Proprietors Of Red”

“A Motion Picture”



Side C

“Omnipolis”

“Backpacka Baba”

“Third Person Plural”



Side D

“04:34 PM”

“The New Timelessness”

“Cosmophony”









