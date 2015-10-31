23 окт 2017



Название нового альбома JUDAS PRIEST JUDAS PRIEST выпустят новую работу, получившую название "Firepower", в начале 2018 года и поедут в североамериканский тур, стартующий тринадцатого марта в Пенсильвании и заканчивающийся первого мая в Техасе.















+21 -0



( 5 )

просмотров: 2436

