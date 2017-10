сегодня



LAST IN LINE записали основу для пяти песен Барабанщик LAST IN LINE Vinny Appice в интервью Metal Rules рассказал о процессе работы над новым материалом:



«Мы записали в студии основу для пяти тем. Andy заканчивает партии вокала для некоторых из них. Звучит все прекрасно. Мы сочиняем вместе с Phil'ом, который оказался очень продуктивным и полным идей. И в ближайшее время хотим поработать еще над рядом тем. Мы обычно сочиняем и несколько дней живем с этими темами прежде чем отправить все Andy,



В студию мы планируем вернуться в декабре и закончить еще четыре-пять песен. Цель — выпустить все в следующем году. У нас также намечено несколько концертов в ноябре, все города, где мы уже играли, хотят, чтобы мы вновь приехали. Они хотят нас видеть несмотря на то, что мы совсем недавно были у них!»







+0 -3





просмотров: 272