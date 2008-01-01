23 окт 2017



DAVID COVERDALE демонстрирует содержимое делюкс-издания WHITESNAKE 1987 Видео, в котором DAVID COVERDALE показывает содержимое "Whitesnake: Super Deluxe Edition", выходящее 27 октября, доступно для просмотра ниже.



































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