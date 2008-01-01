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*Whitesnake*



23 окт 2017 : 		 DAVID COVERDALE демонстрирует содержимое делюкс-издания WHITESNAKE 1987

20 окт 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет в 2017

13 окт 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии WHITESNAKE

2 окт 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной

28 сен 2017 : 		 Новое видео WHITESNAKE

14 сен 2017 : 		 Ранняя версия одного из хитов WHITESNAKE

3 сен 2017 : 		 Трейлер к переизданию WHITESNAKE

18 авг 2017 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет осенью

31 янв 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет весной

6 окт 2016 : 		 Лидер WHITESNAKE не собирается уходить

13 авг 2016 : 		 ADRIAN VANDENBERG присоединился на сцене к WHITESNAKE

15 июл 2016 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

10 апр 2016 : 		 Лидер WHITESNAKE собрался уходить на покой

14 мар 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет WHITESNAKE

3 фев 2016 : 		 В гостях у вокалиста WHITESNAKE

25 дек 2015 : 		 VIVIAN CAMPBELL присоединился на сцене к WHITESNAKE

24 дек 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Я пока не собираюсь уходить»

22 дек 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

15 дек 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 ноя 2015 : 		 Новое видео WHITESNAKE

22 сен 2015 : 		 DREA DE MATTEO в автобусе с WHITESNAKE

23 авг 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

9 авг 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

24 июн 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

10 июн 2015 : 		 GLENN HUGHES присоединился на сцене к WHITESNAKE

1 июн 2015 : 		 Новый состав WHITESNAKE дебютировал на сцене

5 май 2015 : 		 Новое видео WHITESNAKE

17 апр 2015 : 		 WHITESNAKE представили клавишника

7 апр 2015 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от WHITESNAKE

24 мар 2015 : 		 Кавер-версия "Burn" от WHITESNAKE

24 мар 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE о новом релизе

19 мар 2015 : 		 EPK от WHITESNAKE

28 фев 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE объяснил, почему решил выпустить альбом каверов DEEP PURPLE

25 фев 2015 : 		 WHITESNAKE выпускают альбом каверов DEEP PURPLE

13 фев 2015 : 		 Тизер к новому альбому WHITESNAKE

13 дек 2014 : 		 DAVID COVERDALE в восторге от нового гитариста WHITESNAKE

9 дек 2014 : 		 Новый гитарист WHITESNAKE рассказал о предстоящем альбоме группы

28 сен 2014 : 		 Трейлер нового релиза WHITESNAKE

26 сен 2014 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в ноябре

22 авг 2014 : 		 WHITESNAKE нашли гитариста

14 авг 2014 : 		 Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, WHITESNAKE/ DIO в новом проекте

19 июл 2014 : 		 WHITESNAKE создают студию

2 июл 2014 : 		 К лидеру WHITESNAKE вновь приходил медведь

24 июн 2014 : 		 DAVID COVERDALE о новом гитаристе WHITESNAKE

25 май 2014 : 		 DOUG ALDRICH о совемуходе из WHITESNAKE

10 май 2014 : 		 DOUG ALDRICH ушел из WHITESNAKE

20 мар 2014 : 		 WHITESNAKE отмечают юбилей "Slide It In"

22 июл 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 июн 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

7 июн 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

28 май 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 май 2013 : 		 BERNIE MARSDEN присоединился на сцене к WHITESNAKE

20 май 2013 : 		 Концертная песня WHITESNAKE

13 май 2013 : 		 Лидер WHITESNAKE планирует работу с Jimmy Page'ом?

12 май 2013 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

9 май 2013 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в июле

6 май 2013 : 		 Новый концертный релиз WHITESNAKE выйдет в июне

19 мар 2013 : 		 Лидер WHITESNAKE планирует записать акустический альбом

18 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD WHITESNAKE

13 мар 2013 : 		 EPK от WHITESNAKE

14 фев 2013 : 		 'Made In Japan' WHITESNAKE выйдет в апреле

26 янв 2013 : 		 TOMMY ALDRIDGE вернулся в WHITESNAKE

9 янв 2013 : 		 BRIAN TICHY рассказал, почему ушел из WHITESNAKE

5 янв 2013 : 		 BRIAN TICHY ушел из WHITESNAKE

31 дек 2012 : 		 Барабанщик WHITESNAKE сломал ключицу

19 дек 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

4 дек 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

22 ноя 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

15 ноя 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

31 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

24 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

17 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

10 окт 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

3 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

19 сен 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

14 сен 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

11 сен 2012 : 		 Участники WHITESNAKE поедут в тур со STEAMROLLER

10 сен 2012 : 		 Фронтмен WHITESNAKE: «В этом году мы очень активны вне сцены»

5 сен 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE на церемонии вручения наград Vegas Rocks!

17 авг 2012 : 		 Женщина подала в суд после того, как поскользнулась на рвоте во время концерта WHITESNAKE

28 июл 2012 : 		 Гитарист WHITESNAKE на новом альбоме LADY GAGA?

8 июл 2012 : 		 WHITESNAKE сводят концертный релиз

21 мар 2012 : 		 Лидер WHITESNAKE об альбоме "1987"

2 мар 2012 : 		 WHITESNAKE работают над новым концертным DVD

15 дек 2011 : 		 Человек, присвоивший деньги вокалиста WHITESNAKE, получил срок

23 сен 2011 : 		 Бокс-сет WHITESNAKE выйдет в ноябре

23 сен 2011 : 		 Лидер WHITESNAKE обсуждает возможный выпуск трибьют-альбома “Here I Go Again”

22 сен 2011 : 		 Сегодня вокалист WHITESNAKE DAVID COVERDALE празднует свое 60-летие

8 июл 2011 : 		 Презентация винил-издания концерта WHITESNAKE

6 июл 2011 : 		 WHITESNAKE могут выпустить новый концертный релиз

12 июн 2011 : 		 BERNIE MARSDEN, ADRIAN VANDENBERG присоединились на сцене к WHITESNAKE

20 май 2011 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

19 май 2011 : 		 Фронтмен WHITESNAKE: «Я не согласен с тем, что люди больше не покупают альбомы»

15 май 2011 : 		 WHITESNAKE открыли турне

27 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD WHITESNAKE

6 апр 2011 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в Японии в мае

21 мар 2011 : 		 WHITESNAKE объявили имя турового клавишника

5 мар 2011 : 		 Семплы нового альбома WHITESNAKE

4 мар 2011 : 		 Детали изданий нового альбома WHITESNAKE

14 фев 2011 : 		 Гитарист WHITESNAKE о Гэри Муре

14 фев 2011 : 		 Новое видео WHITESNAKE

26 янв 2011 : 		 Детали специального издания WHITESNAKE

19 янв 2011 : 		 Детали нового альбома WHITESNAKE

8 янв 2011 : 		 Бывший гитарист WHITESNAKE работает над сольным альбомом

30 дек 2010 : 		 MARCO MENDOZA: «Я не разговаривал с David’ом Coverdale’ом с момента ухода из WHITESNAKE»

22 дек 2010 : 		 Обложка и название нового альбома WHITESNAKE

15 дек 2010 : 		 WHITESNAKE в России

23 сен 2010 : 		 WHITESNAKE выпустят книгу 'The Definitive Biography'

14 сен 2010 : 		 Клавишник ушёл из WHITESNAKE ради сольной карьеры

20 авг 2010 : 		 Новый басист в WHITESNAKE

17 июл 2010 : 		 Басист WHITESNAKE об уходе

19 июн 2010 : 		 WHITESNAKE расстались с DUFFY и FRAZIER'ом; объявлено имя барабанщика

14 июн 2010 : 		 Вино от WHITESNAKE

17 май 2010 : 		 DAVID COVERDALE о смерти DIO

6 апр 2010 : 		 Reb Beach (WINGER/WHITESNAKE): «Kirk Hammett — один из худших гитаристов из всех, кого я слышал»

21 фев 2010 : 		 WHITESNAKE заключили контракт с Frontiers Records

3 фев 2010 : 		 WHITESNAKE: никаких туров в 2010-м, новый альбом выйдет в 2011-м году

23 апр 2009 : 		 Объявлены бонусы на юбилейных переизданиях WHITESNAKE

19 апр 2009 : 		 DAVID COVERDALE ответил JOE LYNN TURNER'y

12 дек 2008 : 		 Заявление менеджмента WHITESNAKE

15 май 2008 : 		 Фронтмен WHITESNAKE о туре в поддержку LED ZEPPELIN

4 май 2008 : 		 WHITESNAKE: видео на "Lay Down Your Love" в сети

30 апр 2008 : 		 Интервью фронтмена WHITESNAKE для радио Q103.4

4 апр 2008 : 		 Подробности о специальном издании WHITESNAKE

15 фев 2008 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома WHITESNAKE

11 фев 2008 : 		 Обложка нового альбома WHITESNAKE в сети

14 сен 2007 : 		 WHITESNAKE: Новый альбом выйдет в мае?

26 июл 2007 : 		 Фронтмен WHITESNAKE встретился лицом к лицу с 'огромным бурым медведем'

18 дек 2006 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет летом 2007 года

10 ноя 2006 : 		 Новый трек WHITESNAKE в сети

8 апр 2006 : 		 WHITESNAKE: Планы на будущее

2 апр 2006 : 		 Лидер WHITESNAKE работает над новыми песнями

12 окт 2005 : 		 WHITESNAKE поменяли название нового DVD

29 май 2005 : 		 WHITESNAKE: на подходе DVD

12 апр 2005 : 		 WHITESNAKE расстались с MARCO MENDOZA

1 ноя 2004 : 		 Фото WHITESNAKE в Дублине

10 дек 2002 : 		 Новый состав WHITESNAKE и DOKKEN

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|||| 23 окт 2017

DAVID COVERDALE демонстрирует содержимое делюкс-издания WHITESNAKE 1987

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Видео, в котором DAVID COVERDALE показывает содержимое "Whitesnake: Super Deluxe Edition", выходящее 27 октября, доступно для просмотра ниже.

Watch DAVID COVERDALE Unbox Super Deluxe Edition Of 30th-Anniversary Reissue Of WHITESNAKE's Self-Titled Album
















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