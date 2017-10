24 окт 2017



Новый альбом MAGICK TOUCH выйдет зимой MAGICK TOUCH выпустят новую работу, получившую название "Blades, Chains, Whips & Fire", пятого января на Edged Circle Productions:



"Under The Gun"

"The Great Escape"

"Midnite Sadusa"

"Believe In Magick"

"Polonium Blues"

"Siren Song"

"Lost With All Hands"

"After The Fire"

"Electrick Sorcery"

"Blades, Chains, Whips & Fire"











