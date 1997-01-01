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24 окт 2017
Новый альбом MAGICK TOUCH выйдет зимой
MAGICK TOUCH выпустят новую работу, получившую название "Blades, Chains, Whips & Fire", пятого января на Edged Circle Productions:
"Under The Gun"
"The Great Escape"
"Midnite Sadusa"
"Believe In Magick"
"Polonium Blues"
"Siren Song"
"Lost With All Hands"
"After The Fire"
"Electrick Sorcery"
"Blades, Chains, Whips & Fire"
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