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*Magick Touch*



24 окт 2017 : 		 Новый альбом MAGICK TOUCH выйдет зимой

6 окт 2017 : 		 Новое видео MAGICK TOUCH

12 фев 2016 : 		 Новая песня MAGICK TOUCH

12 авг 2015 : 		 Дебютный альбом MAGICK TOUCH доступен для прослушивания

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|||| 24 окт 2017

Новый альбом MAGICK TOUCH выйдет зимой

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MAGICK TOUCH выпустят новую работу, получившую название "Blades, Chains, Whips & Fire", пятого января на Edged Circle Productions:

"Under The Gun"
"The Great Escape"
"Midnite Sadusa"
"Believe In Magick"
"Polonium Blues"
"Siren Song"
"Lost With All Hands"
"After The Fire"
"Electrick Sorcery"
"Blades, Chains, Whips & Fire"

MAGICK TOUCH - Blades, Chains, Whips & Fire Due In January




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