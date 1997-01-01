Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [36]
*Видео с текстом от HELLOWEEN [34]
*DECAPITATED обвинены в изнасиловании [25]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [18]
*Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс... [15]
*
[= ||| все новости группы



*Brujeria*



24 окт 2017 : 		 Видео с выступления BRUJERIA

13 сен 2016 : 		 Новое видео BRUJERIA

17 авг 2016 : 		 Новая песня BRUJERIA

29 июл 2016 : 		 Видео с текстом от BRUJERIA

2 июл 2016 : 		 Новый альбом BRUJERIA выйдет в сентябре

21 май 2016 : 		 BRUJERIA опубликовали песню в честь Дональда Трампа

14 май 2016 : 		 BRUJERIA выпустили сингл в честь Дональда Трампа

23 окт 2014 : 		 BRUJERIA на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

11 мар 2013 : 		 Видео с выступления BRUJERIA

| - |
|||| 24 окт 2017

Видео с выступления BRUJERIA

*
zoom
*
* *
Видео с выступления BRUJERIA, которое состоялось 22 октября в Сакраменто, доступно для просмотра ниже.

BRUJERIA Live In Sacramento, California; Video Of Full Set Streaming




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 401

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом