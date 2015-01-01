Фраза, имя группы
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HELLOWEEN открыли тур
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DECAPITATED обвинены в изнасиловании
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Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS
[18]
Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс...
[15]
все новости группы
Almanac
24 окт 2017
:
Концертное видео ALMANAC
12 окт 2017
:
Трейлер нового альбома ALMANAC
29 сен 2017
:
Новое видео ALMANAC
7 сен 2017
:
Трейлер нового альбома ALMANAC
28 июл 2017
:
Новый альбом ALMANAC выйдет осенью
19 май 2016
:
Видео с текстом от ALMANAC
11 мар 2016
:
Видео с текстом от ALMANAC
30 янв 2016
:
Новое видео ALMANAC
16 дек 2015
:
Трек-лист нового альбома ALMANAC
17 ноя 2015
:
Видео с выступления ALMANAC
6 ноя 2015
:
Новый альбом ALMANAC выйдет в марте
28 май 2015
:
ALMANAC на Nuclear Blast
3 апр 2015
:
VICTOR SMOLSKI основал ALMANAC
24 окт 2017
Концертное видео
ALMANAC
ALMANAC опубликовали фрагмент из бонус-DVD к новому альбому "Kingslayer", выход которого намечен на 24 ноября на Nuclear Blast.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).