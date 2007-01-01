24 окт 2017



Рассказ об издании нового альбома MOONSPELL MOONSPELL опубликовали видео, в котором показали содержимое лимитированной версии нового альбома "1755", выход которого намечен на третье ноября. http://www.moonspell.com







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