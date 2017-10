25 окт 2017



Сборник IAN GILLAN выйдет осенью Семнадцатого ноября на Store For Music состоится релиз тройного сборника IAN GILLAN, "The Voice Of Deep Purple: The Gillan Years":



CD 1:



01. Gut Reaction

02. Talking To You

03. No Good Luck

04. Nothing But The Best

05. Loving On Borrowed Time

06. Sweet Lolita

07. Nothing To Lose

08. Moonshine

09. Long And Lonely Ride

10. Love Gun

11. No More Cane On The Brazo

12. Smoke On The Water (Bonus Track)

13. Black Night (Bonus Track)



CD 2:



01. Scarabus

02. Exhausted

03. Poor Boy Hero

04. Mercury High

05. Pre-Release

06. Slags To Bitches

07. Apathy

08. Mad Elaine

09. Country Lights

10. Fool's Mate

11. Child In Time (Bonus Track)

12. Woman From Tokyo (Bonus Track)



CD 3:



01. Clouds And Rain

02. Evil Eye

03. She Took My Breath Away

04. Dislocated

05. Via Miami

06. I Can't Dance To That

07. Can't Believe You Wanna Leave

08. Lonely Avenue

09. Telephone Box

10. I Thought No

11. Cayman Island

12. The Purple People Eater

13. Chet

14. Restless (Bonus Track)

15. Interview - Ian Gillan - Japanese Tour (Bonus Track)















