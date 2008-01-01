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*Serenity*



25 окт 2017 : 		 Семплы новых песен SERENITY

19 окт 2017 : 		 Новое видео SERENITY

29 сен 2017 : 		 Новое видео SERENITY

22 сен 2017 : 		 Новая песня SERENITY

22 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SERENITY

15 апр 2016 : 		 Новое видео SERENITY

29 янв 2016 : 		 Новое видео SERENITY

22 янв 2016 : 		 Семплы новых песен SERENITY

14 янв 2016 : 		 Новое видео SERENITY

10 дек 2015 : 		 Видео с текстом от SERENITY

30 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SERENITY

9 дек 2013 : 		 Новая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS остаётся в SERENITY

28 мар 2013 : 		 Новое видео SERENITY

7 мар 2013 : 		 Тизер нового альбома SERENITY

22 янв 2013 : 		 Новая вокалистка SERENITY

15 янв 2013 : 		 Детали нового альбома SERENITY

4 ноя 2012 : 		 Из SERENITY ушел клавишник

15 ноя 2011 : 		 Новое видео SERENITY

5 фев 2011 : 		 Новая песня SERENITY

25 янв 2011 : 		 Новое видео SERENITY

8 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома SERENITY

23 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома SERENITY

30 авг 2010 : 		 Басист SERENITY ушел из группы

26 июл 2010 : 		 SERENITY о новом альбоме

25 фев 2010 : 		 Название нового альбома SERENITY

17 ноя 2009 : 		 SERENITY работают над новым материалом

23 апр 2009 : 		 SERENITY работают над новым материалом

19 июл 2008 : 		 Новое видео от SERENITY

2 июн 2008 : 		 Трейлер нового альбома SERENITY в сети

15 май 2008 : 		 Новый альбом SERENITY выйдет в августе

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Семплы новых песен SERENITY

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Аудиосемплы всех песен из нового альбома SERENITY, "Lionheart", выход которого намечен на 27 октября, доступны для прослушивания ниже.

SERENITY: Audio Samples Of Entire 'Lionheart' Album








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