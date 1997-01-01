Фраза, имя группы
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все новости группы
Warrior Soul
25 окт 2017
:
Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет зимой
1 окт 2012
:
Семплы новых песен WARRIOR SOUL
30 окт 2011
:
Вокалист WARRIOR SOUL/TROUBLE выпускает сольный альбом
25 сен 2011
:
Басист JANNE JARVIS ушел из WARRIOR SOUL
22 янв 2011
:
Ранние работы WARRIOR SOUL выйдут на виниле
17 дек 2010
:
WARRIOR SOUL начнут запись в январе
сегодня
Новый альбом
WARRIOR SOUL
выйдет зимой
WARRIOR SOUL выпустят новую работу, получившую название "Back On The Lash", первого декабря на Livewire/Cargo Records UK:
01. American Idol02. I Get Fucked Up03. Back On The Lash04. Further Decay05. Thrill Seeker06. Goin' Broke Gettin' High07. Black Out08. I've Got The Rock09. That's How We Roll
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).