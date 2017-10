сегодня



Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет зимой WARRIOR SOUL выпустят новую работу, получившую название "Back On The Lash", первого декабря на Livewire/Cargo Records UK:



01. American Idol02. I Get Fucked Up03. Back On The Lash04. Further Decay05. Thrill Seeker06. Goin' Broke Gettin' High07. Black Out08. I've Got The Rock09. That's How We Roll















+0 -2





просмотров: 144