Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [39]
*Видео с текстом от HELLOWEEN [34]
*DECAPITATED обвинены в изнасиловании [26]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [19]
*Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс... [17]
*
[= ||| все новости группы



*Warrior Soul*



25 окт 2017 : 		 Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет зимой

1 окт 2012 : 		 Семплы новых песен WARRIOR SOUL

30 окт 2011 : 		 Вокалист WARRIOR SOUL/TROUBLE выпускает сольный альбом

25 сен 2011 : 		 Басист JANNE JARVIS ушел из WARRIOR SOUL

22 янв 2011 : 		 Ранние работы WARRIOR SOUL выйдут на виниле

17 дек 2010 : 		 WARRIOR SOUL начнут запись в январе

| - |
|||| сегодня

Новый альбом WARRIOR SOUL выйдет зимой

*
zoom
*
* *
WARRIOR SOUL выпустят новую работу, получившую название "Back On The Lash", первого декабря на Livewire/Cargo Records UK:

01. American Idol02. I Get Fucked Up03. Back On The Lash04. Further Decay05. Thrill Seeker06. Goin' Broke Gettin' High07. Black Out08. I've Got The Rock09. That's How We Roll

WARRIOR SOUL To Release 'Back On The Lash' Album In December






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 144

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kamelot Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом