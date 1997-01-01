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*Kid Rock*



25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат

14 июл 2015 : 		 TED NUGENT и KID ROCK записали новую песню "Kiss My Rebel Ass"

3 мар 2015 : 		 KID ROCK прошелся по Beyonce

8 янв 2015 : 		 Новое видео KID ROCK

14 ноя 2014 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет в феврале

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|||| 25 окт 2017

Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

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Третьего ноября KID ROCK выпустит новую работу, "Sweet Southern Sugar", в поддержку которого начиная с 19 января отправится в "Greatest Show On Earth Tour 2018".

KID ROCK Announces 'Sweet Southern Sugar' Album, 'Greatest Show On Earth' Tour








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