Винил SNOT выйдет зимой Первого декабря впервые на виниле состоится релиз дебютного альбома группы SNOT, "Get Some":



Side A



01. Snot 02. Stoopid 03. Joy Ride 04. The Box 05. Snooze Button 06. 313 07. Get Some Side B



01. Deadfall 02. I Jus' Lie 03. Get Some O'Deez 04. Unplugged 05. Tecato 06. Mr. Brett 07. Get Some Keez 08. My Ball



















