Новая песня ASKING ALEXANDRIA "Where Did It Go?", новая песня ASKING ALEXANDRIA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Asking Alexandria", выход которого намечен на 15 декабря на Sumerian:



01. Alone In A Room

02. Into The Fire

03. Hopelessly Hopeful

04. Where Did It Go?

05. Rise Up

06. When The Lights Come On

07. Under Denver

08. Vultures

09. Eve

10. I Am One

11. Empire (feat. Bingx)

12. Room 138

13. Into The Fire (radio edit)















