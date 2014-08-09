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METALLICA выступит на благотворительном концерте METALLICA выступит на благотворительном шоу девятого ноября в AT&T Park, San Francisco, все собранные средства от которого пойдут на помощь пострадавшим от пожаров в Северной Калифорнии. Лучшие места на стадионе отданы семьям, пострадавшим от пожаров, а также волонтерам и жителям, активно помогавшим бороться со стихией.















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