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*HELLOWEEN открыли тур [39]
*Видео с текстом от HELLOWEEN [34]
*DECAPITATED обвинены в изнасиловании [26]
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*Decapitated*



25 окт 2017 : 		 Музыканты DECAPITATED не признали свою вину

22 окт 2017 : 		 Вокалист и басист DECAPITATED предстали перед судом

16 окт 2017 : 		 DECAPITATED ответили на обвинения

13 окт 2017 : 		 DECAPITATED обвинены в изнасиловании

5 окт 2017 : 		 Участники DECAPITATED экстрадированы в Спокан

15 сен 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о ситуации с DECAPITATED

15 сен 2017 : 		 DECAPITATED: «Мы не насильники и никого не похищали»

13 сен 2017 : 		 DECAPITATED в суде

12 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании

10 сен 2017 : 		 Участники DECAPITATED арестованы в США

21 июл 2017 : 		 Успехи в чартах DECAPITATED

7 июл 2017 : 		 Новая песня DECAPITATED

30 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DECAPITATED

21 июн 2017 : 		 Новое видео DECAPITATED

3 июн 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

27 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

19 май 2017 : 		 Тизер нового альбома DECAPITATED

28 апр 2017 : 		 DECAPITATED выпустят новый альбом в июле

28 июн 2016 : 		 DECAPITATED планируют судиться с лейблом

26 май 2016 : 		 Концертное видео от DECAPITATED

31 мар 2016 : 		 DECAPITATED на Last.fm

22 янв 2016 : 		 Новое видео DECAPITATED

25 окт 2014 : 		 DECAPITATED опять попали в аварию

4 окт 2014 : 		 Новое видео DECAPITATED

26 сен 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED доступен для прослушивания

22 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

22 сен 2014 : 		 Видео с текстом от DECAPITATED

10 сен 2014 : 		 Семплы новых песен DECAPITATED

4 авг 2014 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июл 2014 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

11 июл 2014 : 		 Новый альбом DECAPITATED выйдет в сентябре

17 мар 2014 : 		 DECAPITATED нашли барабанщика

4 июл 2013 : 		 Новое видео DECAPITATED

12 дек 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED выйдет в декабре

6 дек 2012 : 		 Видео с выступления DECAPITATED

1 сен 2012 : 		 Из DECAPITATED ушел барабанщик

2 июл 2012 : 		 DVD о вокалисте DECAPITATED

12 июн 2012 : 		 DECAPITATED ищут нового басиста

26 апр 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

20 мар 2012 : 		 Новое видео DECAPITATED

11 дек 2011 : 		 Тур в честь вокалиста DECAPITATED

4 ноя 2011 : 		 DECAPITATED едва не погибли в авиакатастрофе

28 июн 2011 : 		 Новая песня DECAPITATED

18 июн 2011 : 		 Превью нового альбома DECAPITATED

14 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома DECAPITATED

12 май 2011 : 		 Обложка нового альбома DECAPITATED

10 май 2011 : 		 Название нового альбома DECAPITATED

15 фев 2011 : 		 DECAPITATED записывают новый альбом

22 янв 2011 : 		 DECAPITATED отправятся в студию в следующем месяце

20 июл 2010 : 		 Два альбома DECAPITATED вышли на виниле

20 ноя 2009 : 		 Новый состав DECAPITATED

22 окт 2009 : 		 DECAPITATED анонсировали первые концерты за три года

31 июл 2009 : 		 Новый барабанщик DECAPITATED

23 мар 2009 : 		 Гитара DEICIDE/OBITUARY будет продана с аукциона в пользу семьи вокалиста DECAPITATED

10 мар 2009 : 		 Гитарист DECAPITATED ищет новых музыкантов

9 янв 2009 : 		 Семья вокалиста DECAPITATED ищет пожертвования

17 окт 2008 : 		 Новости о здоровье вокалиста DECAPITATED

15 авг 2008 : 		 Новости от DECAPITATED

15 май 2008 : 		 DECAPITATED : подробности о DVD "Human's Dust"

15 мар 2008 : 		 DECAPITATED выпустят свой первый DVD

26 фев 2008 : 		 DECAPITATED: вокалист идёт на поправку

24 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новости о состоянии вокалиста

15 ноя 2007 : 		 DECAPITATED заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

6 ноя 2007 : 		 Вокалист DECAPITATED перевезен в польскую больницу

4 ноя 2007 : 		 DECAPITATED работают над трибьютом погибшему барабанщику

3 ноя 2007 : 		 Музыканты о смерти ударника DECAPITATED

2 ноя 2007 : 		 Умер ударник DECAPITATED

1 ноя 2007 : 		 DECAPITATED : новые подробности об аварии

31 окт 2007 : 		 Бывший басист DECAPITATED: "Сейчас я в мыслях с ребятами и их семьями"

30 окт 2007 : 		 DECAPITATED попали в аварию

6 сен 2007 : 		 DECAPITATED переиздают альбом "Winds Of Creation" с бонусным DVD

30 июл 2006 : 		 Видеоклип DECAPITATED "Day 69" в сети

22 июл 2005 : 		 DECAPITATED собираются в студию

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Музыканты DECAPITATED не признали свою вину

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По сообщению Associated Press четверо участников DECAPITATED не признали свою вину в похищении и изнасиловании 24 октября этого года. Судья Annette Plese назначила дату суда на 18 декабря, но сказала, что вероятность переноса достаточно велика.

DECAPITATED Members Plead Not Guilty To Kidnapping, Raping Woman On Tour Bus



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

boogeyman
25 окт 2017, 16:44		Нормально чуваки встряли. Походу новый год в СИЗО встречать будут

Serj_28cm
25 окт 2017, 17:33		ну на нет и суда нет. когда домой-то? и что говорит шурыга?

Lutyi
25 окт 2017, 17:57		говорит что потерпевшей пора открывать свой тату-салон

Altair21
25 окт 2017, 18:33		Мда... как бы не присели мужички-то


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