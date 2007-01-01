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Музыканты DECAPITATED не признали свою вину По сообщению Associated Press четверо участников DECAPITATED не признали свою вину в похищении и изнасиловании 24 октября этого года. Судья Annette Plese назначила дату суда на 18 декабря, но сказала, что вероятность переноса достаточно велика.







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