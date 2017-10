25 окт 2017



Фрагмент нового фильма FOO FIGHTERS FOO FIGHTERS и "Landmarks Live In Concert" дают возможность увидеть фрагмент нового фильма "Foo Fighters - Landmarks Live in Concert: A Great Performances Special" — исполнение "The Pretender", записанное на шоу в Афинах.















