сегодня



Основатель THIN LIZZY выпускает альбом Гитарист THIN LIZZY Eric Bell выпустит новую сольную работу, получившую название 'Standing At A Bus Stop', первого декабря на Of The Edge Productions/Cargo Records UK:



“Back Door Man” (Howlin Wolf cover)

“Changing Room”

“In Memory Of Django”

“Frustration”

“Golden Days”

“Mystery Train” (Elvis cover)

“One Day Too Early”

“Pavements Paved With Gold”

“Reality”

“Standing At A Bus Stop”

“Walking In The Park”

“Golden Days”









+1 -2





просмотров: 355