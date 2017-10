сегодня



Новое видео CRYPTODIRA Американская группа CRYPTODIRA опубликовала новое видео на композицию "In Hell As On Earth" из нового альбома "The Devil's Despair".



Трек-лист:



“Neutralization”

“Constituted - I. Constitutum”

“Constituted - II. Constituens”

“Medusa Misgendered”

“The Gods Of Epicurus”

“Longing Belonging”

“In Hell As On Earth”

“The Fascist's Phantasy”

“Negation Consumes Affirmation”

“Negation Consumes Itself”















