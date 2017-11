сегодня



Винил от AMON AMARTH Metal Blade выпустили виниловые версии двух ранних альбомов AMON AMARTH, "Surtur Rising" и "Twilight of the Thunder God", которые доступны с постером в следующих вариантах:



Surtur Rising "Originals-Series" LP reissue:

--180g Black Vinyl

--Clear Signal Orange Vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

--Brown-Marbled Vinyl (EMP exclusive - ltd. 300)

--Flame-Splatter Vinyl (eBay exclusive - ltd. 200)

--Clear Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Orange Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Clear-Flesh Vinyl (US exclusive - ltd. 100)



Twilight Of The Thunder God "Originals-Series" LP reissue:

--180g Black Vinyl

--Clear Seablue-Marbled Vinyl (EU exclusive - ltd. 500)

--Olive Green-Marbled Vinyl (EMP exclusive - ltd. 300)

--Flame-Splatter Vinyl (eBay exclusive - ltd. 200)

--Clear Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Orange Vinyl (US exclusive - ltd. 200)

--Grey-Brown Vinyl (US exclusive - ltd. 100)









