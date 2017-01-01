Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN открыли тур [47]
*Новое видео TRIVIUM [28]
*Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS [24]
*SABATON и KREATOR поедут в совместный тур [20]
*Гитарист ARCH ENEMY: «LOOMIS — отличный парень, но не очень вписываетс... [18]
*
[= ||| все новости группы



*Heavy Load*



1 ноя 2017 : 		 HEAVY LOAD возвращаются!

| - |
|||| сегодня

HEAVY LOAD возвращаются!

*
zoom
*
* *
HEAVY LOAD объявили о возвращении к концертной деятельности и переиздании бэк-каталога на No Remorse Records. Первым релизом станет выходящий 26 января альбом 1983 года Stronger Than Evil, который будет доступен на CD, виниле+CD, бокс-сете и в цифровом варианте. В новую версию войдет шесть бонус-треков и эксклюзивный буклет.

HEAVY LOAD Are Back!; Back Catalog To Be Reissued, Festival Dates Confirmed





Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 377

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Faun Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом