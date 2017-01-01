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Heavy Load







1 ноя 2017 : HEAVY LOAD возвращаются!



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HEAVY LOAD возвращаются! HEAVY LOAD объявили о возвращении к концертной деятельности и переиздании бэк-каталога на No Remorse Records. Первым релизом станет выходящий 26 января альбом 1983 года Stronger Than Evil, который будет доступен на CD, виниле+CD, бокс-сете и в цифровом варианте. В новую версию войдет шесть бонус-треков и эксклюзивный буклет.













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