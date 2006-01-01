Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде
В связи с личными обстоятельствами, MY DYING BRIDE были вынуждены отменить ряд европейских выступлений. Вокалист группы, Aaron Stainthorpe, опубликовал следующее сообщение:
«Я хотел бы развеять некоторые слухи относительно нашей группы. Мы совершенно точно НЕ распадаемся и более того, заняты работой над новым альбомом.
Причина, по которой мы были вынуждены отменить наши шоу, в серьезной болезни одного из членов мой семьи, кому я и буду отдавать все время до момента улучшения. Все остальные участники работают над новым диском, который станет дебютным для наших новых партнеров, Nuclear Blast, и будет выпущен в 2018 году. Я внесу свою лепту когда придет подходящее время и хочу заверить наших поклонников, что это будет стоящий эпос.
Приношу извинения всем, кто хотел посмотреть наши выступления, но заверяю со всей ответственностью, что мы обязательно вернемся!»
Lifestalker
Геннадиус777
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).