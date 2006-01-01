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*My Dying Bride*



27 окт 2017 : 		 Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде

10 мар 2017 : 		 Концертное видео MY DYING BRIDE

2 мар 2017 : 		 MY DYING BRIDE подписались на NUCLEAR BLAST

23 фев 2017 : 		 Вышло переиздание MY DYING BRIDE

16 окт 2016 : 		 MY DYING BRIDE отметят юбилей особым релизом

6 май 2016 : 		 EP MY DYING BRIDE выйдет на виниле

14 сен 2015 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

18 июл 2015 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

25 июн 2015 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в сентябре

11 июн 2014 : 		 MY DYING BRIDE сменили гитариста

11 ноя 2013 : 		 Первый альбом MY DYING BRIDE будет переиздан на виниле

2 ноя 2013 : 		 Видео с выступления MY DYING BRIDE

10 май 2013 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

3 май 2013 : 		 Семплы новых песен MY DYING BRIDE

28 мар 2013 : 		 Новый ЕР MY DYING BRIDE выйдет в мае

31 янв 2013 : 		 MY DYING BRIDE заканчивают работу над ЕР

2 янв 2013 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

21 ноя 2012 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР в апреле

18 окт 2012 : 		 Трейлер к документальному фильму о новом альбоме MY DYING BRIDE

17 окт 2012 : 		 Четыре новые песни MY DYING BRIDE

4 окт 2012 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

11 сен 2012 : 		 MY DYING BRIDE открыли минисайт

25 авг 2012 : 		 Новая песня MY DYING BRIDE

27 июл 2012 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в октябре

3 апр 2012 : 		 MY DYING BRIDE начали работу над новым альбомом

23 ноя 2011 : 		 Автограф-сессия MY DYING BRIDE

8 ноя 2011 : 		 MY DYING BRIDE о предстоящих концертах в России

14 окт 2011 : 		 MY DYING BRIDE открыли специальный сайт

7 сен 2011 : 		 MY DYING BRIDE выпустят новый миньон в ноябре

31 июл 2011 : 		 MY DYING BRIDE выпустят ЕР

7 май 2011 : 		 MY DYING BRIDE запустили мини-сайт

23 апр 2011 : 		 Детали делюкс-издания MY DYING BRIDE"Evinta"

8 апр 2011 : 		 Трек-лист новой компиляции MY DYING BRIDE

4 апр 2011 : 		 В мае выйдет юбилейная коллекция MY DYING BRIDE “Evinta”

14 окт 2010 : 		 Раритеты от MY DYING BRIDE

27 авг 2010 : 		 MY DYING BRIDE выпустят коллекцию, приуроченную к 20-му юбилею группы

3 июн 2010 : 		 Ударник AKERCOCKE примет участие в летних концертах MY DYING BRIDE

23 ноя 2009 : 		 Доступны видео MY DYING BRIDE

13 ноя 2009 : 		 Концертное видео MY DYING BRIDE

10 окт 2009 : 		 Новое видео MY DYING BRIDE

4 окт 2009 : 		 Обложка нового ЕР MY DYING BRIDE

29 авг 2009 : 		 Детали нового ЕР MY DYING BRIDE

10 авг 2009 : 		 MY DYING BRIDE записывают новый ЕР

10 июн 2009 : 		 MY DYING BRIDE расстались с клавишницей

26 май 2009 : 		 Альбом MY DYING BRIDE на виниле

30 мар 2009 : 		 MY DYING BRIDE подтвердили даты европейских концертов

13 фев 2009 : 		 MY DYING BRIDE: семплы с нового альбома

26 янв 2009 : 		 Обложка нового альбома MY DYING BRIDE

17 ноя 2008 : 		 Название и треклист нового альбома MY DYING BRIDE

27 окт 2008 : 		 Фронтмен MY DYING BRIDE рассказывает о новом альбоме

30 июн 2008 : 		 MY DYING BRIDE анонсировали новую клавишницу

17 май 2008 : 		 MY DYING BRIDE подписали новый контракт с Peaceville Records

28 апр 2008 : 		 Видеоинтервью с гитаристом MY DYING BRIDE в сети

11 апр 2008 : 		 MY DYING BRIDE: 'An Ode To Woe' выйдет в апреле

26 мар 2008 : 		 MY DYING BRIDE начинают работу над новым альбомом

10 мар 2007 : 		 MY DYING BRIDE: фото группы в новом составе

7 мар 2007 : 		 MY DYING BRIDE представили замены барабанщика и басиста

11 янв 2007 : 		 Редкое видео MY DYING BRIDE в сети

3 окт 2006 : 		 Из MY DYING BRIDE ушел ударник

26 сен 2006 : 		 Новый альбом MY DYING BRIDE выйдет в США в конце октября

25 сен 2006 : 		 Видео MY DYING BRIDE "Deeper Down" в сети

10 сен 2006 : 		 MY DYING BRIDE: Новый альбом в октябре

21 авг 2006 : 		 Подробности о новом альбоме MY DYING BRIDE

16 авг 2006 : 		 Басист MY DYING BRIDE о новом альбоме группы

12 май 2006 : 		 MY DYING BRIDE работают над записью нового альбома

20 фев 2006 : 		 MY DYING BRIDE отправятся в студию весной

31 июл 2005 : 		 MY DYING BRIDE выпустят DVD в августе

15 апр 2005 : 		 MY DYING BRIDE: скриншоты нового клипа

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|||| 27 окт 2017

Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде

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В связи с личными обстоятельствами, MY DYING BRIDE были вынуждены отменить ряд европейских выступлений. Вокалист группы, Aaron Stainthorpe, опубликовал следующее сообщение:

«Я хотел бы развеять некоторые слухи относительно нашей группы. Мы совершенно точно НЕ распадаемся и более того, заняты работой над новым альбомом.

Причина, по которой мы были вынуждены отменить наши шоу, в серьезной болезни одного из членов мой семьи, кому я и буду отдавать все время до момента улучшения. Все остальные участники работают над новым диском, который станет дебютным для наших новых партнеров, Nuclear Blast, и будет выпущен в 2018 году. Я внесу свою лепту когда придет подходящее время и хочу заверить наших поклонников, что это будет стоящий эпос.

Приношу извинения всем, кто хотел посмотреть наши выступления, но заверяю со всей ответственностью, что мы обязательно вернемся!»

MY DYING BRIDE Frontman Shoots Down Split Rumors



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Lifestalker
27 окт 2017, 16:56		Че за нонеймы

Геннадиус777
27 окт 2017, 19:55		Аарону и его семье крепкого здоровья, и будем ждать с нетерпением нового опуса от My Dying Bride! P.S. И не забываем, что у Аарона 12 ноября День Рождения!


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