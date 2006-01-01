27 окт 2017



Вокалист MY DYING BRIDE опровергает слухи о распаде В связи с личными обстоятельствами, MY DYING BRIDE были вынуждены отменить ряд европейских выступлений. Вокалист группы, Aaron Stainthorpe, опубликовал следующее сообщение:



«Я хотел бы развеять некоторые слухи относительно нашей группы. Мы совершенно точно НЕ распадаемся и более того, заняты работой над новым альбомом.



Причина, по которой мы были вынуждены отменить наши шоу, в серьезной болезни одного из членов мой семьи, кому я и буду отдавать все время до момента улучшения. Все остальные участники работают над новым диском, который станет дебютным для наших новых партнеров, Nuclear Blast, и будет выпущен в 2018 году. Я внесу свою лепту когда придет подходящее время и хочу заверить наших поклонников, что это будет стоящий эпос.



Приношу извинения всем, кто хотел посмотреть наши выступления, но заверяю со всей ответственностью, что мы обязательно вернемся!»







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