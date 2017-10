27 окт 2017



Новая песня ANGEL NATION Новую песню "Wonder Who You Are" от мелодик-металлической группы с женским вокалом ANGEL NATION можно послушать ниже. Трек вошёл в новый альбом "Aeon", выходящий 27 октября в Европе и Северной Америке на лейбле Inner Wound Recordings.























+0 -2





просмотров: 284