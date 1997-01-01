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*Hellyeah*



27 окт 2017 : 		 HELLYEAH начнут запись осенью

21 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

16 окт 2017 : 		 Концертный трек HELLYEAH

7 окт 2017 : 		 Переиздание HELLYEAH выйдет с DVD

21 июл 2017 : 		 Концертное видео HELLYEAH

16 апр 2017 : 		 Гитарист HELLYEAH уже работает над новым материалом

11 мар 2017 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

21 янв 2017 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

14 окт 2016 : 		 VINNIE PAUL о новой песне METALLICA

20 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

27 июл 2016 : 		 Новое видео HELLYEAH

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

1 июл 2016 : 		 Барабанщик HELLYEAH: «Буду играть до упора!»

14 июн 2016 : 		 Успехи в чартах HELLYEAH

5 июн 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

4 июн 2016 : 		 Новый альбом HELLYEAH доступен для прослушивания

2 июн 2016 : 		 Кавер-версия PHIL'a COLLINS'a от HELLYEAH

1 июн 2016 : 		 Гитарист HELLYEAH о том, почему новые группы продают мало альбомов: «Люди не хотят покупать собачье дерьмо»

23 май 2016 : 		 DIMEBAG DARRELL "сыграл" на новом альбоме HELLYEAH

21 май 2016 : 		 Новая песня HELLYEAH

8 май 2016 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

5 май 2016 : 		 Новое видео HELLYEAH

29 апр 2016 : 		 Новая песня HELLYEAH

10 апр 2016 : 		 Новый альбом HELLYEAH выйдет в июне

24 фев 2016 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

22 фев 2016 : 		 Акустика от HELLYEAH

28 янв 2016 : 		 Тизер нового DVD HELLYEAH

24 янв 2016 : 		 Тизер нового сингла HELLYEAH

3 янв 2016 : 		 HELLYEAH исполнили MOTÖRHEAD

29 сен 2015 : 		 HELLYEAH начали работу над новым альбомом

14 авг 2015 : 		 Гитарист HELLYEAH: «Быть может, фестивали типа Mayhem в США и умерли»

20 июл 2015 : 		 HELLYEAH будут работать с KEVIN'ом CHURKO

17 июл 2015 : 		 Барабанщик HELLYEAH о флаге Конфедерации

24 июн 2015 : 		 Гитарист HELLYEAH о сломанной ноге

15 июн 2015 : 		 Барабанщик HELLYEAH: «Европейская модель фестивалей не востребована в США»

26 май 2015 : 		 HELLYEAH начнут работу над новым материалом в начале 2016 года

14 апр 2015 : 		 Новое видео HELLYEAH

27 мар 2015 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

24 янв 2015 : 		 VINNIE PAUL не врубается в бластбиты

4 янв 2015 : 		 Гитарист HELLYEAH критикует современных рок музыкантов

30 дек 2014 : 		 VINNIE PAUL заплакал, когда впервые услышал последний сингл HELLYEAH

17 июл 2014 : 		 HELLYEAH пригласили российских фэнов на московский концерт

15 июл 2014 : 		 Новое видео HELLYEAH

9 июл 2014 : 		 Гитарист MUDVAYNE/Ex-HELLYEAH будет писать для других

28 июн 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к HELLYEAH

25 июн 2014 : 		 Видео с текстом от HELLYEAH

4 июн 2014 : 		 Новый альбом HELLYEAH доступен для прослушивания

28 май 2014 : 		 Новая песня HELLYEAH

19 май 2014 : 		 HELLYEAH исполнили три новые песни

12 май 2014 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

18 апр 2014 : 		 Новый состав HELLYEAH дебютировал на сцене

17 апр 2014 : 		 HELLYEAH нашли гитариста

15 апр 2014 : 		 Новое видео HELLYEAH

2 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома HELLYEAH

28 мар 2014 : 		 Две новые песни HELLYEAH

21 мар 2014 : 		 Новая песня HELLYEAH

20 фев 2014 : 		 Первое фото нового состава HELLYEAH

14 фев 2014 : 		 HELLYEAH расстались с гитаристом и басистом

30 янв 2014 : 		 Выход нового альбома HELLYEAH отложен

10 янв 2014 : 		 Новый альбом HELLYEAH выйдет в апреле

29 июл 2013 : 		 HELLYEAH объявили имя продюсера

29 апр 2013 : 		 HELLYEAH поедут в GIGANTOUR

24 ноя 2012 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

20 ноя 2012 : 		 Новое видео HELLYEAH

10 июл 2012 : 		 Новый альбом HELLYEAH доступен для прослушивания

20 июн 2012 : 		 EPK от HELLYEAH

16 июн 2012 : 		 Семплы четырех новых песен HELLYEAH

30 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта HELLYEAH

23 май 2012 : 		 Новое видео HELLYEAH

9 май 2012 : 		 Новая песня HELLYEAH

1 май 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HELLYEAH

29 апр 2012 : 		 HELLYEAH исполнили новый трек

12 апр 2012 : 		 Выход нового альбома HELLYEAH перенесен на июль

5 апр 2012 : 		 HELLYEAH выпустили сингл

3 апр 2012 : 		 Видео с выступления HELLYEAH

20 фев 2012 : 		 Новый альбом HELLYEAH выйдет в июне

11 янв 2012 : 		 Превью нового альбома HELLYEAH

24 ноя 2011 : 		 JEREMY PARKER будет сводить новый альбом HELLYEAH

9 ноя 2011 : 		 HELLYEAH близки к завершению работы над альбомом

19 июл 2011 : 		 HELLYEAH надеются завершить работу в июле

2 июл 2011 : 		 У HELLYEAH готово 11 песен

14 июн 2011 : 		 У HELLYEAH готово шесть песен

10 фев 2011 : 		 Новое видео HELLYEAH

22 окт 2010 : 		 Новый сингл HELLYEAH

10 июл 2010 : 		 Новый альбом HELLYEAH доступен для прослушивания

1 июл 2010 : 		 Превью нового альбома HELLYEAH

24 июн 2010 : 		 Новая песня HELLYEAH

16 июн 2010 : 		 Новое видео HELLYEAH

2 июн 2010 : 		 Новый сингл HELLYEAH доступен для прослушивания

28 май 2010 : 		 Трек-лист нового альбома HELLYEAH

25 май 2010 : 		 HELLYEAH о смерти басиста SLIPKNOT

30 апр 2010 : 		 Обложка нового диска HELLYEAH

16 апр 2010 : 		 Семпл нового трека HELLYEAH

8 апр 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома HELLYEAH

28 апр 2009 : 		 HELLYEAH появятся в студии в мае

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|||| 27 окт 2017

HELLYEAH начнут запись осенью

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HELLYEAH отправятся в студию The Hideout Recording в начале ноября для записи нового материала вместе с Kevin'ом Churko.

HELLYEAH To Begin Recording Sixth Album In Early November






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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Lifestalker
27 окт 2017, 16:56		Пажалуста нинада

СтрельцовСлава
27 окт 2017, 17:54		Lifestalker согласен с тобой полностью. Винни Пол вообще мудак. Для тех кто не вкурсе, есть демо записи второго альбома Damageplan и Винни сука конченная не хочет его доводить до ума! Ну не мразь??? Представьте только есть куча гениальных песен написанных Даймбэгом Даррелом и их до сих пор никто не слышал, не считая парочки друзей Винни Пола. Как можно быть таким МУДАКОМ???

Claus
27 окт 2017, 20:48		Может он говно и Винни его сжег как второй том Мертвых душ?

СтрельцовСлава
27 окт 2017, 20:53		Claus нет, он сказал, что выпустит его тогда когда наступят "Правильные времена" Может он просто ёбаный жлоб?


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