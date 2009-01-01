Детали нового альбома ORPHANED LAND

Израильские прог-фолк-металлисты ORPHANED LAND 26 января 2018 года выпустят на Century Media свой новый студийный альбом, получивший название "Unsung Prophets & Dead Messiahs". Сведением и мастерингом нового творения занимается Jens Bogren, который до этого уже сотрудничал с группой.
На новом альбоме будут гости: гитарист-виртуоз Steve Hackett, а также вокалисты Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Tomas Lindberg (AT THE GATES). Обложку для диска создал Valnoir.
Трек-лист альбома:
01. The Cave
02. We Do Not Resist
03. In Propaganda
04. All Knowing Eye
05. Yedidi
06. Chains Fall To Gravity
07. Like Orpheus
08. Poets Of Prophetic Messianism
09. Left Behind
10. My Brother's Keeper
11. Take My Hand
12. Only The Dead Have Seen The End Of War
13. The Manifest - Epilogue
За выпуском альбома последует обширный европейский тур в начале 2018 года.
Sw0Rn
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