27 окт 2017



Детали нового альбома ORPHANED LAND Израильские прог-фолк-металлисты ORPHANED LAND 26 января 2018 года выпустят на Century Media свой новый студийный альбом, получивший название "Unsung Prophets & Dead Messiahs". Сведением и мастерингом нового творения занимается Jens Bogren, который до этого уже сотрудничал с группой.



На новом альбоме будут гости: гитарист-виртуоз Steve Hackett, а также вокалисты Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Tomas Lindberg (AT THE GATES). Обложку для диска создал Valnoir.



Трек-лист альбома:



01. The Cave

02. We Do Not Resist

03. In Propaganda

04. All Knowing Eye

05. Yedidi

06. Chains Fall To Gravity

07. Like Orpheus

08. Poets Of Prophetic Messianism

09. Left Behind

10. My Brother's Keeper

11. Take My Hand

12. Only The Dead Have Seen The End Of War

13. The Manifest - Epilogue



За выпуском альбома последует обширный европейский тур в начале 2018 года.















