27 окт 2017



Детали дебютного альбома PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS Группа PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS (бывшая PHIL CAMPBELL'S ALL STARR BAND), в состав которой входят гитарист MOTÖRHEAD Phil Campbell, три его сына — Todd, Dane и Tyla — а также вокалист Neil Starr, раскрыла детали предстоящего дебютного альбома.



Диск, получивший название "The Age Of Absurdity", был записан в студиях Rockfield и Longwave. Продюсером, звукоинженером и мастером сведения альбома выступил Romesh Dodangoda. Мастеринг альбома проходил в знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне.



В работу вошли 11 песен и бонус-трек, альбом выйдет 26 января на Nuclear Blast и будет доступен в разных форматах. Обложку создал Matt Riste.



Трек-лист:



01. Ringleader

02. Freak Show

03. Skin And Bones

04. Gypsy Kiss

05. Welcome To Hell

06. Dark Days

07. Dropping The Needle

08. Step Into The Fire

09. Get On Your Knees

10. High Rule

11. Into The Dark

12. Silver Machine (HAWKWIND cover feat. Dave Brock of HAWKWIND)*



* будет доступна только в первом тираже на CD.















+1 -3





просмотров: 419